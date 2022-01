Langer Anlauf

So - jetzt ist er also da und will es zur Sommersaison 2022 noch einmal wissen. Jahrzehntelang war der SL die große Ikone im Hause Mercedes, doch dann führte seit den späten 2000er Jahren er nur noch ein Schattendasein. Mit der neuen Generation - endlich wieder mit Stoffdach - soll alles anders werden; dank echter AMG-Gene.