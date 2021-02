Wenn Japaner träumen

Die Japaner sind noch technikverliebter als die ingenieurgetriebenen Deutschen. Beste Beispiel ist der spektakuläre Supersportwagen Lexus LF-A, der von einem Jahrzehnt tatsächlich Realität wurde - für fast 400.000 Euro.

Ferdinand Piech ersonn edle Audimodelle mit sportlichem Allradantrieb und schuf mit dem VW Phaeton zwischenzeitlich wohl das beste Auto der Welt. Doch Akio Toyoda, Konzernlenker des aktuell wieder größten Autobauers der Welt, muss sich dem gegenüber nicht verstecken. Er trat Ende des ersten 2000er Jahrzehnts an, um den japanischen Autobauer nach der überstandenen Finanzkrise wieder zu einer Erfolgskonzern zu machen. Weltweit gelang Toyoda dies nicht nur mit drögen Alltagsmodellen, die sich eher in die Köpfe, denn in die Herzen der Europäer, Amerikaner und Asiaten fuhren, sondern auch mit der Edelmarke Lexus. Unter ihrem Label lies der begeisterte Motorsportler Akio Toyoda auch den grandiosen Supersportwagen LF-A erschaffen; ein Auto, das man von einigen Marken hätte erwarten können, aber nicht von Toyota.

Die Ursprünge des asiatischen Supersportlers gehen zurück in die späten 1990er und frühen 2000er Jahre. Im Zuge eines Forschungs- und Entwicklungsprojektes rang sich Toyota letztlich durch, unter der Marke Lexus einen echten Supersportwagen zu kreieren. An der Spitze des Entwicklungsteams der Beste Entwickler, den Toyota derzeit in seinem Konzern hatte: Harahiko Tanahashi, der erfahren genug war und bei dem ungewöhnlichen Projekt weitgehend freie Hand bekam. "Ich wollte einen Supersportwagen bauen, der den Fahrer in einen Zustand der Euphorie versetzt, indem verschiedene Bestandteile wie der Klang des Motors, das Gefühl beim Hochdrehen, das Handling und die Stabilität in Einklang gebracht werden", erläutert Harahiko Tanahashi. Mindestens genauso wichtig: Hiromi Naruse, der bereits 2001 als Testfahrer ins Entwicklungsteam geholt wurde. Er sorgte dafür, dass die seinerzeit festgelegten 500 Schlüsselmerkmale des Lexus LF-A im Prozess auch Realität wurden. Der erste LF-A-Prototyp wurde im Herbst 2003 fertiggestellt und drehte 2004 seine ersten Runden auf der Nürburgring Nordschleife, die für die Japaner bis heute der Grad der maximalen Fahrdynamik ist. Jetzt ging es an die aufwendige Feinabstimmung, denn der Über-Lexus sollte nicht mit den besten der Welt messen können. Ferrari, Porsche, Corvette und Aston Martin - man maß sich in der Entwicklung mit allen.

Legendär die Geschichte, als Akio Toyoda im Jahre 2009 beim 24 Stunden Rennen am Nürburgring in einem seriennahen Prototypen des Lexus LF-A antrat, nachdem er im Jahr zuvor eine erste Rennteilnahmen feierte. Um keine große Aufmerksamkeit zu erwecken, trug Akio beim 2009er Rennen nicht seinen offiziellen Namen, sondern das Pseudonym Morizo Kinoshita - kurz "Morizo". Mit einigen technischen Problemen kam der LF-A schließlich auf den Gesamtrang 87. Kein beeindruckendes Ergebnis hinter denn Rennbesten Porsche 911 GT3 RSR und Audi R8 LMS, aber für den Firmenlenker im feuerfesten Overall der Beweis, dass der Supersportler unter den besten Tourenwagen bei einem der härtesten Langstreckenrennen der Welt mithalten konnte. Dabei hatten viele schon befürchtet, dass der Lexus LF-A ein Phantom in den Entwicklungsabteilungen des Konzerns bleiben würde. Erstmals als Studie vorgestellt auf der North American International Autoshow in Detroit Anfang 2005, hakte es bei der Entwicklung und der Technik. 2007 gab es eine zweite Studie, 2008 eine dritte und trotz den Auswirkungen der Finanzkrise, die Toyota stark gebeutelt hatten, feierte das Serienmodell im Oktober 2010 doch noch auf der Heimmesse Tokio Motorshow seine Premiere. Von dem 560 PS starken Supersportler wurde zwischen dem 15. Dezember 2010 und dem 14. Dezember 2012 im Lexus Werk in Motomachi pro Tag jeweils ein Exemplar gefertigt. Ein ungenannter Europäer kaufte gleich drei Stück.

Die technischen Daten eines Lexus LF-A sind ein beeindruckendes Zeugnis von einem echten Sportwagen, der für die Rennstrecke geboren wurde und in wohl betuchte Sammlerhände fuhr. Angetrieben wird das 4,51 Meter lange Luxuscoupé von einem 4,8 Liter großen V10-Saugmotor, der 412 kW / 560 PS leistet. Das maximale Drehmoment von 480 Nm lag bei 6.800 U/min an, wobei die Maximaldrehzahl deutlich höher lag. Geschaltet wurde rennstreckentypisch von einem sequenziellen Sechsganggetriebe mit Automatikfunktion. Die Fahrleistungen sind alles andere als das, was man von einem normalen Lexus oder gar Toyota erwarten konnte - gerade im Jahre 2010. 0 auf Tempo 100 in 3,7 Sekunden, 325 km/h Spitze und ein Motorklang, der auf dem Nürburgring nicht nur hinauf zum Schwedenkreuz zum Niederknien anmutet. Die Motorleistung des 1,5 Tonnen schweren Boliden wird in Transaxle-Bauweise an die Hinterachse übertragen und der zum Pilot gewordene Fahrer kann je nach Rennstrecke oder Alltagsbetrieb zwischen vier Fahrmodi wählen, die nicht nur Schaltvorgänge und Fahrwerk, sondern auch Bremsverhalten und Motorelektronik anpasste.

Wer einen Lexus LF-A in Eigen nennen wollte, musste über das nötige Spielgeld von 375.000 Euro verfügen und schnell sein, denn von Anfang an war das Produktionsvolumen auf 500 Fahrzeuge limitiert. 40 Fahrzeuge gingen dabei nach Europa. In dem 500er-Gesamtpaket waren 50 Sondermodelle mit der sogenannten Nürburgring Edition, die elf PS mehr leisteten und bis zu hundert Kilogramm weniger wogen. Viel wichtiger war den Kunden auf der Rennstrecke eine verbesserte Aerodynamik Dank veränderter Frontspoiler und Heckflügel, spezielle 20-Zoll-Rad- / Reifenkombinationen, ein angepasstes Fahrwerk und exklusive Lacke. Das ganze hatte seinen Aufpreis: gigantische 70.000 Euro - immerhin inklusiv Fahrerlehrgang und einer Jahreskarte für die Nürburgring Nordschleife. Die schnelle Nordschleifenrunde legte Testfahrer Akira Iida mit dem nachgeschärften Lexus LF-A in 7:14,64 Minuten zurück. Und so ist der LF-A bereits zu Lebzeiten eine echte Legende.