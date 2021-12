Lieferdienst von morgen

In den USA kennt man Lieferdienste zumeist mit braunen oder weißen Lastwagen, die im Auftrag von UPS oder Fedex Pakete im ganzen Land ausfahren. Waren die Transporter bisher in den allermeisten Fällen mit Verbrennern unterwegs, will das Unternehmen Bright Drop die Lieferungen in den über 50 Bundesstaaten der USA elektrifizieren.