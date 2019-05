Der Elektro-Boost

Nirgends auf der Welt werden alternative Antriebe derart wohlwollend gesehen, wie in Kalifornien. Der amerikanische Vorzeigestaat ist wohlhabend, die wirtschaftlichen Probleme sind überschaubar und mit dem Silicon Valley gibt es den wohl einzig wichtigen Hightech-Gegenpol zum übermächtigen China. Doch Kalifornien ist nicht anders als der Rest der USA. Die Einwohner lieben ihre Autos, die bevorzugt aus europäischer Premiumproduktion stammen und stehen mit ihnen gerade rund um die ausgewucherte 12-Millionen-Agglomeration Los Angeles Tag für Tag Stunden im Stau. Das soll sich nach Meinung des seit 2013 amtierenden Bürgermeisters Eric Garcetti so schnell als möglich ändern. Garcetti hat in seiner zweiten Amtszeit einen ambitionierten Plan für den Wandel von Los Angeles präsentiert. Garcetti, Jahrgang 1971, ist bei den Einwohnern von Los Angeles beliebter denn je. 2017 wählten ihn die rund vier Millionen Bürger mit einer überwältigen Mehrheit von über 80 Prozent wieder.

Laut einem Bericht in der Los Angeles Times sollen bis zum Jahre 2035 80 Prozent der städtischen Fahrzeuge mit elektrisch angetrieben werden oder lokal emissionsfrei unterwegs sein. Dabei sollen 80 Prozent der Elektrizität aus erneuerbaren Quellen stammen. Zudem will der demokratische Eric Garcetti die gefahrenen Kilometer auf den Straßen von Los Angeles nennenswert reduzieren, indem die Stadtbewohner jedes Jahr über 3.000 Kilometer weniger Auto fahren. Möglich werden soll dies insbesondere mit einem intelligenten Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Zudem sollen die Kalifornier mehr Strecken mit Elektrorollern, Carsharing oder dem Fahrrad unterwegs sei. Die strengen Vorgaben soll dabei jedoch nicht nur die eigene Fahrzeugflotte betreffen. In den nächsten sechs Jahren soll ein Viertel der Neufahrzeuge im Großraum Los Angeles elektrifiziert sein; bis 2035 soll der Anteil auf 80 Prozent steigen bevor bis 2025 alle Verbrenner verschwunden sind. Um dies zu erreichen, soll die Zahl der derzeit 2.100 Ladesäulen in Los Angeles auf bis zu 28.000 steigen.

Groß sind die Hoffnungen von Eric Garcetti auch in Bezug auf hoch automatisierte und autonome Fahrzeuge. So sollen die autonomen Fahrzeuge, die ab 2021 in den Markt kommen, obligatorisch mit einem elektrifizierten Antrieb unterwegs sein. "Die meisten Menschen werden in erster Linie in autonome Fahrzeuge einsteigen, wenn wir 20, 30 Jahre nach vorne schauen", so Bürgermeister Eric Garcetti, "wenn wir verlangen, dass autonome Fahrzeuge elektrisch sein müssen, werden wir die Menschen in Elektrofahrzeuge bringen."