Die Halbleiterkrise hat die Autoindustrie nach wie vor fest im Griff und die anhaltende Coronapandemie mit ihrer bevorstehenden vierten Welle lässt ebenfalls keinen ruhigen Winter befürchten. Doch nachdem es an den Halbleitern mangelt, kündigt sich das nächste Problem an: Magnesiummangel.

Während der Automobilsektor angesichts der Halbleiterknappheit um die Aufrechterhaltung der Produktion kämpft, tauchen immer mehr Bedenken hinsichtlich der Stabilität der Versorgung mit Magnesium auf. Das Magnesium ist von zentraler Bedeutung für die Fertigung von Aluminium, das in der Automobilfertigung eine essenzielle Rolle spielt. Das meiste Magnesium für die Fertigung von Autoteilen kommt vom chinesischen Festland. Der Preis des Rohstoffs hat sich im Vergleich zu den Preisen vor der Pandemie verdreifacht. Keine große Überraschung, dass Magnesium auf der Tagesordnung der jüngsten EU-Ratstagung stand, da es "weitreichende Auswirkungen auf die gesamte Wertschöpfungskette in der Europäischen Union" haben könnte. Eine nennenswerte Unterversorgung mit Magnesium hätte nach Ansicht der Analysten von IHS noch nicht abzusehende Auswirkungen auf die Fertigung von Fahrzeugen und Komponenten. Problem: durch die zunehmende Zahl an elektrifizierten Fahrzeugen steigt der Bedarf an Rohstoffen wie Kobalt, Nickel oder eben Aluminium. "2017 hat die Menschheit erstmals mehr als 100 Milliarden Tonnen Rohstoffe binnen eines Jahres verbraucht - diesem Trend müssen wir auch in der Autoindustrie entgegenwirken", sagt BMW-CEO Oliver Zipse, "dabei geht es nicht nur um ökologische, sondern auch um betriebswirtschaftliche Nachhaltigkeit - und damit um eine strategische Dimension. Denn die aktuelle Entwicklung von Rohstoffpreisen zeigt, mit welchen Auswirkungen eine Industrie rechnen muss, die von begrenzten Ressourcen abhängig ist."

Droht die nächste Krise? 1 von 8 Zurück Weiter Zurück Weiter JLR Aluminium JLR Aluminium Mehr

Magnesium gilt unter den üblicherweise für strukturelle Anwendungen verwendeten Werkstoffen als der leichteste seiner Art. Es ist etwa um ein Drittel leichter als Aluminium und hat die höchst angenehme Eigenschaft, sich leicht mit anderen Elementen zu verbinden. Die Anwendungen von Magnesium im Automobilbau begannen wie von vielen Leichtbaustoffen in Rennwagen, bei denen das Material bereits in den 1920er Jahren für einige Komponenten verwendet wurde. Der größte Teil des Materials wird aus natürlichen Mineralien wie Dolomit und Magnesit gewonnen, und die Gewinnung erfolgt in der Regel durch zwei Verfahren, die beide einen hohen Energieaufwand erfordern und hohe Emissionen verursachen: das Pidgeon- und das Elektrolyseverfahren, wobei das eine vom Mineral Dolomit und das andere vom Magnesiumchlorid ausgeht. In der Automobilindustrie spielt Magnesium in erster bei Aluminiumlegierungen eine wichtige Rolle. Diese Legierungen werden in der Wertschöpfungskette der Automobilindustrie seit Jahren in einem hohen Maße recycelt. In der Wertschöpfungskette der Automobilindustrie wird ein großer Teil der Nachfrage nach Knetlegierungen durch Aluminiumbleche gedeckt, die im Karosseriebau verwendet werden.

China domoiniert die Herstellung

Der Ursprung der Besorgnis liegt in Festlandchina, auf das im vergangenen Jahr 2020 85 Prozent der weltweiten Produktion von Magnesiummetall entfielen. Hier gibt es insbesondere die Provinz Shaanxi, auf die mit 0,61 Millionen Tonnen 63,5 Prozent der Gesamtproduktion beisteuerte. Um den Anteil des Energieverbrauchs am Pro-Kopf-BIP-Wachstum im dritten Quartal um zwei und im gesamten Jahr 2021 um 3,2 Prozent zu senken, hat die Stadt Yulin in Shaanxi Industrieanlagen, darunter auch Magnesiumwerke, die als emissionsintensive Anlagen eingestuft sind, aufgefordert, in den letzten beiden Wochen des dritten Quartals entweder vollständig stillzulegen oder nur mit 50 Prozent der Produktionskapazität zu arbeiten. Die meisten Magnesiumwerke haben den Betrieb seit Anfang Oktober wieder aufgenommen, obwohl sie ursprünglich aufgefordert worden waren, bis zum Ende dieses Kalenderjahres nur mit etwa 40 Prozent ihrer Kapazität zu arbeiten.

Dies hat insbesondere in der Automobilindustrie Befürchtungen über eine drohende Materialknappheit ausgelöst. "Die Befürchtung, dass es zu einer Materialverknappung kommt, wenn diese einige Monate andauert, ist durchaus berechtigt", so John Mothersole, Wirtschaftsdirektor bei IHS Markit im Bereich Preise und Einkauf. Es gibt jedoch Anzeichen dafür, dass die vorgeschriebenen Produktionskürzungen in China gelockert werden, da die Produktion in der Provinz Shaanxi auf etwa 70 Prozent des in der ersten Jahreshälfte verzeichneten Niveaus gestiegen ist. Die Preise auf dem chinesischen Festland und in Europa haben daraufhin begonnen zu sinken, obwohl sie in beiden Regionen immer noch doppelt oder mehr als doppelt so hoch sind wie im Juni. Immerhin: bislang wurden keine Engpässe bei Aluminium gemeldet.

Die meisten Werke in der chinesischen Provinz werden bis Ende des Jahres mit einer Produktionskapazität von 40 Prozent arbeiten. Über das nächste Quartal der Magnesiumproduktion hinaus werden Investitionen in Energiekapazitäten in der Provinz Shaanxi, Lockerungen bei den Energiekürzungen oder Änderungen bei der Priorisierung von Energiebeschränkungen die Marktrichtung sowohl für die Verfügbarkeit von Magnesium als auch für die Kostenbasis der Produktion bestimmen. Während Lockerungen der Politik den Engpass in der Lieferkette für dieses Material lindern könnten, wird die energieintensive Natur der Magnesiumproduktion mittel- bis langfristig nicht beeinträchtigt werden. Um den Energiebedarf zu senken, sind für jede Materialproduktion umfangreiche Forschungs- und Entwicklungsarbeiten erforderlich. Darüber hinaus gibt es keinen klaren Weg, um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass die Provinz Shaanxi für die Produktion von mehr als der Hälfte des weltweiten Magnesiumangebots verantwortlich ist.

Produktionskürzungen führen zu einer Materialverknappung

"Im schlimmsten Fall werden ausgedehnte Produktionskürzungen unweigerlich zu einer Materialverknappung führen, da die Kapazitäten außerhalb des Großraums China nicht in der Lage sein werden, die Lücke im weltweiten Angebot zu schließen", sagt Michael Tao, Senior Research Analyst bei IHS, "in dieser Situation könnte es zu einem Kaskadeneffekt auf den Aluminiumsektor kommen, auch wenn die Aluminiumpreise bisher stabil scheinen. Uns liegen bisher weder Bestätigungen vor, dass dies der Fall ist, noch dass die Aluminiumhersteller über die Situation bei Magnesium besorgt sind. Die nächsten zwei Monate werden entscheidend sein, um zu verstehen, ob dies zu einer ähnlichen Entwicklung führen wird, wie sie bei der Halbleiterknappheit zu beobachten war, oder ob es sich um eine Überreaktion auf dem Metallmarkt handelt. In der Zwischenzeit sollten auch die langfristigen Risiken in Bezug auf das Angebot im Auge behalten werden."

In einer jüngsten Studie des US-Verteidigungsministeriums wurde Magnesium als einer der wichtigsten strategischen Mineralien für das Land bezeichnet. Eine solche übermäßige Abhängigkeit von China könnte vor dem Hintergrund der von den Vereinigten Staaten verfolgten wirtschaftlichen Abkopplung oder der europäischen Politik der "strategischen Autonomie" kein gutes Zeichen sein. In diesem Zusammenhang wäre es für OEMs und Zulieferer ratsam, nach Wegen zu suchen, wie sie ihre Abhängigkeit von magnesiumintensiven Legierungen auf lange Sicht verringern können.