Dieser Mann hat an der falschen Stelle gespart. Um kein Geld in der Waschanlage zu lassen, will dieser Chinese die Reinigung selber in die Hand nehmen.

Er fährt in einen Fluss nahe der Stadt Chengdu.

Was er nicht ahnen kann: Der Staudamm wird geöffnet, sein SUV binnen Minuten überflutet.

Zum Glück kann der Mann rechtzeitig Hilfe rufen. Sein Fahrzeug wird von der Feuerwehr geborgen.

„Sicherheit sollte immer oberste Priorität habe“, beschreibt ein Polizist die Situation.

Bein nächsten Mal wird der Chinese hoffentlich ganz einfach in die Waschanlage fahren.