Viele werden von Maxus bisher noch nichts gehört haben, doch mit einem Lieferwagen ist die Marke des chinesischen SAIC-Konzerns bereits seit einiger Zeit in Europa auf dem Markt. Jetzt wird das Angebot an Transportern auch in Deutschland erweitert - betont elektrisch.

Die Nachfrage nach Lieferwagen und Transportern ist europaweit ungebrochen. Neben etablierten Herstellern wie PSA, FCA, Daimler oder Renault-Nissan will auch Maxus in den nächsten Jahren eine Rolle bei den gewerblichen Kunden spiele. Der Hersteller von Transportern gehört zum chinesischen SAIC-Großkonzern (Shanghai Automotive Industry Corporation) und wird über die Maxomotive Deutschland GmbH mit Sitz in Köln ab sofort auch offiziell unter der Bezeichnung Maxus - ehemals LDV - vertrieben. Die Maxomotive Deutschland GmbH gehört zur belgischen Alcopa-Gruppe, die auch den Import der MAXUS Transporter in Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, Polen und der Schweiz betreibt. Zum Start gibt es 20 Händler, deren Zahl sich mittelfristig auf bis zu 150 Standorte vergrößern soll.

Unbekannte Größen Zurück Weiter Zurück Weiter Maxus Deliver 9 Maxus Deliver 9 Mehr

Das Modellprogramm umfasst aktuell die drei Modellreihen eDeliver 3, Deliver 9 und EV 80. Der kompakte Maxus eDeliver 3 ist dabei eher für die Auslieferung kleiner Waren in Ballungsräumen gedacht. Der 90 kW / 122 PS / 255 Nm starke Transporter ist in zwei Längen (4,56 und 5,15 Meter) und mit zwei Batteriekapazitäten (35 oder 52,5 kWh) verfügbar und hat im Stadtverkehr eine maximale Reichweite von bis zu 342 Kilometern. Im Normverbrauch reduziert sich diese je nach Akkupaket auf 150 bis 240 Kilometer. Mit 22-kW-Ladung erstarkt das Akkupaket in 45 Minuten wieder.

Der große Transporter Deliver 9 hat drei Sitzplätze und einen deutlich größeren Laderaum. Der 5,90 Meter lange Lademeister wird von einem zwei Liter großen Turbodiesel mit 119 kW / 161 PS angetrieben, der 9,7 Liter Diesel auf 100 Kilometern verbraucht. Eine Variante mit Elektroantrieb folgt. Seine Nutzlast liegt bei 1.140 Kilogramm und das Ladevolumen bei elf Kubikmetern. Den mittleren EV 80 bietet Maxus als 5,70 Meter langen Kastenwagen und variables Fahrgestell an, das sich mit einer Vielzahl verschiedener Aufbauten kombinieren lässt. Die Zuladung: 910 Kilogramm. Für den lokal emissionsfreien Antrieb sorgt ein 92 kW / 125 PS starker Elektromotor in Verbindung mit einer 56-kWh-Batterie. Die Reichweite liegt bei überschaubaren 190 Kilometern.