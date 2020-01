Zugegeben - der Animationsfilm Avatar aus dem Jahre 2009 ist schon ein paar Jahre her. Und doch ist er für viele Filmfans noch immer das Maß der Dinge, wenn es um die Darstellung einer virtuellen Zukunft geht. Wie kein anderer Film vor ihm fusionierte der Hollywood-Streifen vor mehr als einer Dekade Realität und Fiktion in einem visionären Pandora miteinander. Ganz nebenbei wurde der fast drei Stunden lange Film mit einem Einspielergebnis von knapp 2,8 Milliarden US-Dollar zum erfolgreichsten Kinoprojekt aller Zeiten. Größer denn je sind die Erwartungen an den zweiten Teil, der aktuell erneut unter Starregisseur James Cameron gedreht wird und die Maßstäbe der Vermischung aus Realität und digitaler Vision im kommenden Jahr neu definieren soll. Von diesem Rückenwind will Daimler profitieren und seinen Kunden Geschmack auf eine ganz eigene automobile Zukunft machen, die zunächst abgedrehter denn je erscheint. Wo ginge das besser als auf der CES in Las Vegas?

Willkommen in der Traumfabrik Fullscreen

Wie in dem Hollywood-Film, der im Dezember 2021 seine Premiere feiern soll, vermischen bei der Zukunftsstudie des Mercedes Vision AVTR Realität und Wirklichkeit. Ob so das Automobil der noch so fernen Zukunft aussieht? Keiner weiß es, doch Daimler will einen mit dem vierrädrigen Avatar zumindest einmal entführen und träumen lassen. Ein spektakuläres Auto, das einen an der Atmung erkennt und per einfacher Handbewegung auf der Mittelkonsole in eine allzu ungewissen Zukunft trägt, in der Nachhaltigkeit und urbane Mobilität nahtlos ineinander übergehen. Wie das gehen kann, zeigt der prächtig illuminierte Vision AVTR auf der abendlichen CES-Bühne im MGM Park bei der Keynote von Daimler-CEO Ola Källenius, der sich zur Unterstützung gleich noch Starregisseur James Cameron auf die Bühne holte. Angetrieben wird der Mercedes Vision AVTR von vier radnahen Elektromotoren, die zusammen 350 Kilowatt an Leistung bringen. Jedes Rad kann entsprechend der Fahrsituation separat angetrieben werden, wodurch sich die Studie um bis zu 30 Grad im Krebsgang seitwärts fortbewegen kann.

Durch Bewegungen der Hand wird nicht nur der Proband bewegt, sondern auch eine Menüauswahl auf die Innenseite der Hand projiziert, durch die die Insassen zwischen verschiedenen Funktionalitäten wählen können. Erstmals setzt das Las-Vegas-Konzeptfahrzeug eine neue Batterietechnologie ein, die auf einer organischen Zellchemie basiert und damit frei von seltenen Erden und Metallen ist. Die Materialien der Batterie selbst sind kompostierbar und damit vollständig recycelbar. Die Sitze der Zukunfts-Mercedes bestehen aus einem veganen Kunstleder, während der Boden ist mit einem Rattanholz namens Karuun ausgestattet ist, das besonders schnell nachwächst. Sieht so abgefahren die Mobilität im 22. Jahrhundert aus? Das dürfte nicht nur die Filmfans erfreuen.