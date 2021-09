Überraschungsgast

MG - da war doch was? Doch die Zeiten von spaßigen Roadstern oder eleganten Mittelklasselimousinen mit BMW-Technik und Britcharme sind vorbei. MG gehört mittlerweile zum chinesischen SAIC-Konzern und setzt - keine große Überraschung - auf elektrische SUV. Die kommen jetzt auch nach Europa und wir sind den MG Marvel R Electric gefahren.

Knapp 4,70 Meter lang, schick gestylt und natürlich ein SUV mit Elektroantrieb. Das ist die Erfolgsformel, auf die nicht nur die chinesischen Autohersteller setzen, wenn sie um die Welt ziehen, um neue Märkte zu erobern. Das neueste Modell ist der Marvel R Electric, produziert von SAIC Motor (Shanghai Automotive Industry Corporation) und vom größten Autoproduzenten Chinas vertrieben unter deren Markenableger MG, der gerade in Europa eine stattliche Tradition hat. Statt offener Doppelsitzer sind es nunmehr Crossover und der Marcel R trifft ins Herz eines Segments, in dem in den nächsten Jahren die Musik spielen wird. Der Kunde hat die Wahl zwischen 132 kW / 180 PS und 212 kW / 288 PS, Heck- oder Allradantrieb und je nach Ausstattungsvariante einem Preis zwischen 40.000 und knapp über 50.000 Euro. Das Design passt innen wie außen ohne nennenswert aufzufallen so macht der MG Marvel mit seinem allenfalls markigen Gesicht mit den tief sitzenden LED-Augen einen zeitgemäßen Eindruck, der in China und Europa gleichermaßen ankommen soll. Marktstart wird wohl noch zum Jahresende sein, je nachdem wann die Fahrzeuge aus China in Europa eintreffen und über die Europazentrale in den Niederlanden auf die einzelnen Vertriebsregionen aufgeteilt werden.

Basismodell ist der MG Marvel R Electric RWD, der mit seinem 132 kW / 180 PS starken Elektromotor allein über die Hinterachse unmerklich über ein Zweiganggetriebe angetrieben wird. Mit seinem maximalen Drehmoment von 410 Nm geht es nach dem Druck auf den Startknopf direkt forsch los, auch wenn der Schub fehlt, den manche Elektrocrossover mit größerer Leistung bieten. Dafür, dass es sich um ein Vorserienmodell handelt, macht der Marvel einen guten Eindruck, denn da klappert und rappelt nichts. Angenehm: Dank Dämmglas in den Türen bleiben die meisten Geräusche draußen. Zudem ist die Basisversion mit Hinterradantrieb mit einem Leergewicht von 1,8 Tonnen leichter als manch anderes Elektromobil und selbst die Allradversion bringt kaum mehr als 1,9 Tonnen auf die Waage. Raketenstarts lassen sich mit 132 kW / 180 PS nicht erledigen, aber wer meint, dass es nur locker im Verkehr mitschwimmen kann, irrt. Gerade aus mittleren Geschwindigkeiten spurtet der Hecktriebler kraftvoll an und während viele Wettbewerber ihre Elektromodelle bei 160 oder 180 km/h abriegeln, geben die Chinesen ihrem MG Marcel mehr Leine. Er wird erst bei 200 km/h eingebremst.

Federung, Dämpfung und Abrollverhalten der 19-Zöller - passt alles und das niedrige Geräuschniveau sorgt dafür, dass man sich auf Anhieb heimisch fühlt. Das Anfedern ist bei Bodenunebenheiten komfortabler als bei manch einem der europäischen Wettbewerber, wobei die leichtgängige Lenkung deutlich mehr Rückmeldung von der Fahrbahn geben dürfte. Ändert nichts daran, dass das leichte Kurbeln gerade beim Rangieren alles andere als unangenehm ist und findige Kameras die Rundumsicht erleichtern. Das Akkupaket im Unterboden des Marvel R Eletric mit seiner Kapazität von 70 kWh sorgt für eine maximale Reichweite von 400 Kilometern, der der nächste Steckerstopp droht. Die Allradversion muss gar mit 370 Kilometern auskommen, ehe es an die nächste Ladesäule geht. Hier würde man sich zumindest eine zweite Akkuvariante mit mehr Kapazität wünschen, denn gerade im Winter und mit zahlreichen eingeschalteten Verbrauchern an Bord werden aus 400 Kilometern schnell 250 oder weniger Kilometer. Da bieten andere mittlerweile mehr oder verbrauch weniger.

Beim Nachtanken fährt der MG Marvel R nicht in der ersten Liga, denn mit maximale Ladeleistung ist mit 92 Kilowatt recht überschaubar. So dauert es an einer Schnellladestation eine halbe Stunde, ehe der Akku von 30 auf 80 Prozent seiner Leistungsfähigkeit erstarkt ist. Von fünf bis 80 Prozent vergeht eine dreiviertel Stunde, bis das Display die gewünschte Reichweite für die Weiterfahrt anzeigt. Zusätzlich kann der Elektromotor beim Bremsen mit bis zu 100 Kilowatt rekuperieren und so Energie tanken. Und die gibt ef auf Wunsch nicht nur in Kilometerleistung ab. Der Marcel R die Akkus externer Elektrogeräte mit Strom versorgen.

Der Innenraum des MG Marvel ist modern und aufgeräumt; das Steuert liegt gut in der Hand und wenn etwas fehlt, dann ein Head-Up-Display, das in der SUV-Mittelklasse längst etabliert ist. Die animierten Instrumente hinter dem Steuer sind ebenso unauffällig wie die Bedienung der Lenkradfunktionen. Je nach angewähltem Fahrprogramm geschieht nicht nur die Gasannahme flotter oder träger, auch das Display hüllt sich in ein unterschiedlich koloriertes Licht. Dabei wird die Armaturentafel dominiert von dem großen Hochkantdisplay, über das sich alle wichtigen Funktionen steuern lassen und worüber auch Navigation, Musikgenuss oder Klimatisierung bedient werden. Das Touchdisplay hat dabei eine stattliche Größe von 19,4 Zoll. Das Platzangebot geht gerade vorne in Ordnung, wobei die Sitzverstellung gerade bei der Sitzauflage Wünsche offenlässt; hinten geht es zumindest für Erwachsene enger, aber nicht so beengt zu, dass man hier nicht sitzen könnte. Nicht üppig ist der Laderaum hinter der elektrischen Klappe, der 357 Liter fasst und sich durch Umlegen der Rückbank auf bis zu 1.396 Liter vergrößern lässt. Bei der gefahrenen Version mit Heckantrieb gibt es unter der Fronthaube in einem zweiten Gepäckfach weiteren Platz für 150 Liter. Das ist wohlig ausgekleidet und allemal praktisch.