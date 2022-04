Einer wie keiner

Die Suche nach einem geeigneten Elektroauto wird immer leichter. Etwas anders sieht es aus, wenn es ein elektrisches Kombimodell sein soll. Hier präsentiert sich der Markt in gähnender Leere - abgesehen vom MG5 Electric.

Dass MG mittlerweile keine britische Roadstermarke, sondern ein Hersteller von chinesischen Elektromobilen ist, haben auch in Europa mittlerweile schon einige Kunden mitbekommen. Bei den genauen Fahrzeugbezeichnungen hapert es noch etwas, auch wenn der Elektrocrossover MG Marvel nicht nur durch sein Design, sondern insbesondere mit seinem interessanten Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt. Jetzt macht MG mit einem höchst ungewöhnlichen Fahrzeug auf sich aufmerksam. Vor Jahren hätte ein Familienkombi aus der Mittelklasse niemanden dazu gebracht, ernsthaft die Augenbrauen hochzuziehen, doch wenn der MG5 vorbeifährt ist es nicht allein das gefällige, aber zurückhaltende Design, das auffällt. Jegliches Motorengeräusch fehlt und somit ist der Chinese der einzige Kombi, der auf dem hiesigen Markt derzeit als reines Elektromodell zu bekommen ist. "Mit dem MG5 Electric bringt MG Motor den weltweit ersten rein elektrischen Kombi", freut sich Verkaufsdirektor von MG Motor Deutschland, "die Kombination aus innovativer Antriebstechnologie und der beliebten Fahrzeuggattung Kombi könnte ein wahrer Gamechanger werden. Der MG5 Electric ist üppig ausgestattet, sicher und dennoch günstig."

Kaum zu glauben, aber tatsächlich ist der MG5 aktuell der einzige seiner Art. Was in erster Linie daran liegt, dass sich Kombis durch den anhaltenden SUV-Boom nicht nur welt-, sondern auch europaweit nur noch am Rande der Zulassungsstatistiken aufhalten. Und selbst in Europa sind es nur eine Handvoll Märkte, auf denen die Kunden nach wie vor auf Familienkombis abfahren. Die meisten anderen sind längst ins SUV-Lager gewechselt, was sich nicht zuletzt dadurch manifestiert, dass von den neuen Elektrofahrzeugen die meisten Crossover sind. Die Zukunft der Kombis steht daher in den Sternen - insbesondere in Asien und Nordamerika. Für das kommende Jahr plant immerhin Stellantis eine elektrische Version des Opel Astra Sports Tourer - das war es aber auch schon.

Jetzt wagt MG mit dem Fünfer Electric einen Versuch, mit der Kombination aus Variabilität, Elektroantrieb und günstigem Preis zu punkten. Der 4,60 Meter lange MG5 Electric startet in der Basisversion bei 35.490 Euro. Dabei hat der geneigte Kunde die Wahl zwischen den beiden Ausstattungsvarianten Comfort und Luxury sowie den nahezu identischen Antriebsversionen Standard und Maximal. Während der MG5 Electric Standard an der Vorderachse von einem 130 kW / 177 PS / 280 Nm starken Elektromotor angetrieben wird, leistet die Maximal-Variante 115 kW / 156 PS / 280 Nm. Der Unterschied liegt in einem heruntergeregelten Elektromotor und einem größeren Akkupaket, sodass das Standard-Modell mit dem 50,3-kWh-Akkupaket im Unterboden 320 Kilometer bis zum nächsten Ladestopp schafft, während die Topvariante Dank 61,1 kWh bis zu 400 Kilometer weit fahren kann. Wer nach einer Strecke von bis zu 400 Kilometern dann an die Ladesäulen zum auftanken will, muss sich mit einer maximalen Ladeleistung von schmalen 87 Kilowatt begnügen. So dauert es mehr als 40 Minuten, das Akkupaket im Unterboden von fünf auf bis zu 80 Prozent aufzuladen.

So oder so ist man mit dem MG5 Electric flott unterwegs, was sich nicht nur durch das flotte Spurtpotenzial 0 - 100 km/h in 8,3 Sekunden, sondern auch durch einen verzögerungslosen Antritt bemerkbar macht. Während die Konkurrenz ihre Elektromodelle oftmals allzu früh abregelt, schafft der chinesische Familienfreund langstreckentaugliche 185 km/h. Das Geräuschniveau ist derweil angenehm gering und das Fahrwerk betont komfortabel, federt bei Unebenheiten jedoch bisweilen etwas ungelenk an. Was zu wünschen übrig ist lässt, ist die sehr leichtgängige, aber recht gefühllose Lenkung, die gerade beim Ein- und Ausparken jedoch vielen Nutzern gefallen dürfte. Wie schon der Elektro-SUV MG Marvel ist auch der MG5 Electric ungewöhnlich leicht für ein Elektroauto, denn er wiegt mit 1.562 Kilogramm nur 200 Kilogramm mehr als viele vergleichbare Verbrennermodelle.

Das Platzangebot im Innenraum ist mit einem Radstand von 2,66 Metern ordentlich, wobei beim mindestens 479 Liter großen Laderaum nicht das Fassungsvermögen stört, sondern eine hohe Ladekante und die fehlende elektrische Bedienung der Heckklappe, die sich längst auch in dieser Liga durchgesetzt hat. Wer die 60:40 teilbaren Rücksitze umklappt, kann bis zu 1.367 Liter nutzen. Nicht gigantisch für einen Mittelklassekombi, aber allemal praktisch, wenn es einmal größere Gegenstände sein müssen, die sicher an Ziel kommen müssen. Die Anhängelast ist mit 500 Kilogramm jedoch allzu gering. Die Sitze sind ausreichend dimensioniert, könnten ebenso wie so manche Applikation im Innenraum in der Luxusvariante jedoch etwas wertiger sein. Modern und zeitgemäß präsentieren sich dagegen Anzeigen und Bedienkonzept über digitale Module und gut im Griff liegende Taster auf dem Lenkrad und in der Mittelkonsole. Wieso nicht einmal mit einem Kombi liebäugeln auch wenn es ein Elektroauto sein soll?