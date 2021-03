Mitsubishi macht es sich in Europa gerade nicht einfach. Erst stoppte man vergangenes Jahr alle neuen Modelle; ab 2023 soll man auf Renault-Plattform französische Schwestermodelle verkaufen. Keine einfachen Vorzeichen für den überarbeiteten Mitsubishi Eclipse Cross, der ab sofort als Plug-In-Hybride an den Start rollt.

So recht weiß man nicht, was Mitsubishi auf dem europäischen Markt zukünftig anstellen will. Der japanische Autobauer hat nicht nur Modellen wie dem Colt oder einem rustikalen Pajero eine überaus traditionsreiche Historie, sondern mit dem Outlander auch den meistverkauften Plug-In-Hybriden auf dem europäischen Markt. "Mitsubishi Motors freut sich auf die Modelle auf Basis der Renault-Plattformen für den europäischen Markt und auf neue Kunden", sagt Takao Kato, CEO Mitsubishi Motors, "Mitsubishi Motors hat in Europa strukturelle Reformen umgesetzt, und unsere im Juli 2020 im Rahmen unseres Mittelfrist-Unternehmensplans bekanntgegebene Entscheidung, die Entwicklung neuer Fahrzeuge für den europäischen Markt einzufrieren, bleibt bestehen. Diese enge Zusammenarbeit bietet uns nun aber die Möglichkeit, in Europa entwickelte und produzierte neue Produkte einzuführen - neben unserem laufenden Aftersales-Geschäft."

Schwere Zeiten 1 von 20 Zurück Weiter Zurück Weiter Mitsusbishi Eclipse Cross PHEV Mitsusbishi Eclipse Cross PHEV Mehr

Ein klares Bekenntnis zur Marke klingt anders und so dürfte sich auch der überarbeitete Mitsubishi Eclipse Cross bei den Kunden nicht so leicht tun, wie er es sich wünschen würde. Denn neben den optischen Veränderungen mit neuem Markengesicht und einer deutlich gefälligeren Heckansicht ist der Mittelklasse-Crossover nunmehr ausschließlich als Plug-In-Hybride unterwegs. Den Antrieb kennt man bereits bestens vom auslaufenden Outlander, für den in den USA bereits ein Nachfolger vorgestellt wurde. So gibt es auch hier einen 2,4 Liter großen Vierzylinder-Saugmotor, der von zwei Elektromotoren unterstützt wird. Während die Vorderachse von dem Verbrenner und einem Elektromotor (60 kW / 82 PS) mit Kraft versorgt wird, sorgt das zweite Elektromodul (70 kW / 95 PS) an der Hinterachse dafür, dass der neue Eclipse Cross zu einem Allradler wird, auch wenn die Kardanwelle nach hinten fehlt.

Die beiden Elektromotoren werden von einem 13,8 kWh großen Akkupaket gespeist, was eine elektrische Reichweite von über 50 Kilometern garantieren soll. Dauert es an der Wallbox zähe vier Stunden, bis die Batterie im Unterboden wieder erstarkt ist, vergehen an der Schnellladesäule 25 Minuten bis das Akkupaket auf zumindest 80 Prozent seiner Leistungsfähigkeit wächst. Am Steuer des Japaners merkt man schnell, dass sich fahrdynamisch keine Bäume ausreißen lassen. Der Vierzylinder mit seinen allzu überschaubaren 72 kW / 98 PS ist komplett auf Effizienz getrimmt und gibt sich nach der Werksangabe mit 1,8 Litern Super auf 100 Kilometern zufrieden. Bei stärkeren Leistungsabfragen heult das Antriebsdreigestirn durch den Verbrenner angestrengt auf, ehe es ambitionierter zur Sache geht. Die Fahrleistungen selbst sind trotz der an sich stattlichen 138 kW / 188 PS sehr überschaubar. Geht es noch in flotten 10,9 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100, wird die Höchstgeschwindigkeit allzu früh bei 162 km/h abgeregelt. Das ist selbst für einen ökologisch orientierten Plug-In-Hybriden konkurrenzlos langsam und liegt auf dem Niveau einiger Elektro-SUV. Rein elektrisch schafft der Allradler 135 km/h.

Doch es geht nicht nur um die unzureichende Höchstgeschwindigkeit an sich, sondern auch um die Fahrbarkeit im Alltag. Die passt gerade bei entspanntem Gasfuß bis 120 / 130 km/h, doch danach wird es im flotten Galopp allzu müde. Gerade ein kleiner Zwischenspurt zum Überholen oder Ausnutzen einer Lücke wird zum Wagnis. Hier bietet der Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In-Hybrid aus Autobahnen und Landstraßen einfach zu wenig Dynamik. Dazu ist auch das maximale Drehmoment von 193 Nm bei 2.500 U/min zu gering. Zum laschen Tatendrang passen die zu leichtgängige Lenkung, die wenig Rückmeldung von der Fahrbahn bietet und Bremsen, die gerne etwas bissiger sein könnten. Die Fahrwerksabstimmung des gut zwei Tonnen schweren Hybriden ist betont komfortabel und bügelt nach einem spürbaren Anfedern über die meisten Bodenunebenheiten hinweg.

Gewonnen hat der 4,54 Meter lange Mitsubishi Eclipse nach der Überarbeitung im Innenraum. Der Fahrer freut sich zunächst über die bessere Sicht nach hinten, weil die geteilte Heckscheibe gestrichen wurde. Hinter der nur manuell bedienbaren Heckklappe gibt es einen überschaubaren Laderaum von 359 Litern, die sich durch Umlegen der geteilten Rückbank auf immerhin 1.108 Litern erweitern lassen. Nervig ist die wackelige Gepäckraumabdeckung in Form eines windigen Rollos. Das bekommen andere deutlich besser hin. Der Sitzkomfort ist dagegen sehr ordentlich und auch im Fond lässt es sich nicht nur auf kurzen Strecken aushalten. In den beiden höheren Ausstattungsvarianten Intro Edition und Top lassen sich nicht nur die Leder- / Kunstledersitze nicht nur vorn, sondern auch hinten beheizen. Die Bedienung der einzelnen Fahrzeugfunktionen über das Lenkrad sowie den acht Zoll großen Touchscreen klappt nach kurzer Eingewöhnung problemlos. Wohl nur wenige Kunden dürften sich für die 39.890 Euro teure Basisausstattung entscheiden. Deutlich interessanten sind die Versionen Intro Edition und Top für 45.390 beziehungsweise 47.590 Euro.