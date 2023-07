Mit 850 Sachen ab durch die Röhre: Noch ist der Hyperloop als Verkehrssystem eine Vision für die Mobilität der Zukunft. In Ottobrunn bei München kommt die Forschung nun aber einen wichtigen Schritt voran.

Ein knappes Jahr nach dem Baustart ist die Hyperloop-Teststrecke in Ottobrunn bei München fertig. Auf zunächst 24 Metern Länge soll das Verkehrssystem erprobt werden, bei dem in der Zukunft Passagiere in Kapseln in einer weitgehend luftleeren Röhre mit etwa 850 Stundenkilometern reisen sollen.

Zur Eröffnung an diesem Mittwoch um 17 Uhr werden Ministerpräsident Markus Söder, Wissenschaftsminister Markus Blume (beide CSU) und der Vizepräsident für Digitalisierung und IT-Systeme der Technischen Universität München (TUM), Alexander Braun, erwartet.

Teststrecke für den Hyperloop mit Passagieren mit realen Maßstäben

Neben der Vakuumröhre aus Beton umfasst die Teststrecke ein Passagierfahrzeug in Originalgröße. Es ist nach Angaben der TUM Europas erste vollständig für den Passagierbetrieb zertifizierte Teststrecke in Realgröße.

Der Unternehmer Elon Musk hatte die Idee entwickelt und vor rund zehn Jahren Wettbewerbe für Studentinnen und Studenten weltweit dazu ausgelobt. Dabei waren die Teams der TUM stets erfolgreich und machten laut TUM in allen Wettbewerben den ersten Platz. Inzwischen ist die Forschung an dem Verkehrssystem an der TUM in einem eigenen Hyperloop-Programm verankert. Das Programm ist seit 2020 Teil der Hightech Agenda Bayern und wird vom Freistaat Bayern mitfinanziert.

In solchen Kapseln, wie sie im Unternehmen Hyperloop One aus Los Angeles entwickelt wurde, könnten Menschen einst mit Hochgeschwindigkeit reisen © Cover-Images / Imago Images