Burning Man – das sind fantasievolle Kostüme, abgefahrene Performances und verrückte Fahrzeuge. Diesen rollenden Kunstwerken widmet die Fotografin Alexandra Lier einen neuen Fotoband.

Mitten in der Wüste tauchen sie auf, in Staub und flirrenden Luft – die Fahrzeuge des Burning Man Festival. Viele sind inspiriert vom "Stars Wars"-Universum oder den Endzeitautos der "Mad Max"-Filme. Andere sind nur fantasievoll oder spielen auf Dinge an, die nur die Erbauer verstehen. Die Hamburger Fotografin Alexandra Lier hat "Benzin in der Linse" – "Mutant Vehicles" ist ihr dritter Band, der sich besonderen Autos widmet. Nach Hotrod-Schraubern und dem Geschwindigkeitsrausch der Salzsee-Piloten ("Speedseekers" und "The World´s Fastest Place") sind nur die rollenden Kunstwerke des Burning Man an der Reihe.

Teil der Burner-Szene

Lier arbeitet nie wie ein Auftragsfotograf, der kurz einfliegt, ein paar attraktive Motive abschießt und dann wieder verschwindet. Sie ist ein Teil der Welt, die sie zeigt. Und Burning Man ist ein surrealer Ort – noch unwirklicher als die großen Salzseen. Wie eine Fata Morgana tauchen die Fahrzeuge erscheinen im Nirgendwo auf - so als kämen sie aus einem Paralleluniversum.

Der Bildband soll mehr als ein Fotobuch werden. "Mit 'Mutant Vehicles' möchte ich etwas entwickeln, das über das klassische Printmedium hinausgeht: Ein Fine Art Buch mit großformatigen Bildern auf Papier, interaktiv erweitert um digitales Zusatzmaterial, das den Leser möglichst umfassend teilhaben lässt an dieser anderen Welt," sagt Lier.

Diese Buch zum Eintauchen in die Welt der "Burner" soll dem Leser den Spirit, die Kunst und das Gefühl des Burning Man möglichst komplex und daher crossmedial weitergeben.

Fünf-Jahres-Projekt

Das Ganze ist ein Langzeitprojekt. Seit 2014 begleitet Lier das Festival, die Mobile und ihre Erbauer. "Ich liebe Wüsten, und ich liebe skurrile Fahrzeuge. Das Festival hat mich von Beginn an in seinen Bann gezogen, und ich wusste sofort, dass die Mutant Vehicles mein nächstes Projekt sein werden", so Lier.

Seit 1986 findet das Burning Man Festival statt. Es ist bekannt für seine Kunstwerke, die Performances und die geschmückten Besucher. Wegen der Größe des Areals und der Lage in der Wüste verband sich das Festival schnell mit besonderen Fahrzeugen. Buch und digitale Erweiterungen erzählen die Geschichten dieser Vehikel und ihrer Erbauer, die ihre Kunstwerke in Handarbeit zusammenstellen. Schon allein wegen der Menge des Materials musste das Buch erweitert werden. Das Vorwort stammt von David Best, der im Jahr 2000 den ersten Burning Man Tempel baute.

Mutant Vehicles. Art on Wheels at Burning Man

Das Buch kann man in einer Crowdfunding-Kampagne vorab bestellen.

Lesen Sie auch:

"Speedseekers" - Elfe aus Öl und Stahl