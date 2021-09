Die Lage in vielen Regionen in der Welt wird immer unsicherer. Das betrifft insbesondere Politiker, Konzernführungskräfte und Königshäuser. Die Autoindustrie sattelt derzeit mächtig drauf und bringt neue Panzerfahrzeuge auf den Markt, die sich von den zahmen Serienmodellen kaum unterscheiden und für maximale Sicherheit sorgen sollen.

Gerade erst hat das amerikanische Außenministerium GM Defense, einer Tochtergesellschaft von General Motors, einen Auftrag zur Entwicklung neuer Panzerversionen für den diplomatischen Sicherheitsdienst (DSS) erteilt. Im Rahmen dieses Entwicklungsauftrags im Gesamtwert von 36,4 Millionen US-Dollar soll General Motors Defense einen schwer gepanzerten Chevrolet Suburban entwickeln und in den nächsten zwei Jahren zunächst zehn dieser Fahrzeuge bauen.

Begleitpersonal 1 von 20 Zurück Weiter Zurück Weiter Mercedes S 680 Guard 4matic Mercedes S 680 Guard 4matic Mehr

Der Chevrolet Suburban ist als Panzerversion Rückgrat des Personenschutzes in den USA und großer Teile von Südamerika. Während der üppig dimensionierte Chevrolet Suburban gerade in Ländern wie Mexiko oder Brasilien seit Jahren von Spezialfirmen nachgepanzert wird, wird der große Bruder des Chevrolet Tahoe seit Jahrzehnten auch von General Motors als Panzerversion gefertigt. Unter anderem der US-Präsident ist abseits von offiziellen Terminen, in denen er in einem Spezialfahrzeug in der Optik einer Cadillac-Luxuslimousine mit Namen "The Beast" unterwegs ist, zumeist mit einer ganzen Flotte von schwer gepanzerten Chevrolet Suburban unterwegs. Eine Vielzahl dieser Fahrzeuge sind im Fuhrpark des Secret Service ebenso wie im diplomatischen Dienst der ausländischen Botschaften.

GM Defense nutzt für den neuen Suburban-Schwerpanzer die Nutzfahrzeugarchitektur von General Motors, die für große Pickups und Geländewagen entwickelt wurde, und verwendet für den speziell für Regierungszwecke gebauten HD Suburban zahlreiche handelsübliche Großserienteile wie Karosserie, Antrieb, Innenraum oder Bremsen. Der Panzer-Suburban wird über ein neues und einzigartiges Body-on-Frame-Fahrgestell und eine Aufhängung verfügen, die speziell für die erhöhten Leistungsanforderungen von Regierungsfahrzeugen mit höherer Nutzlast und höherem Fahrzeuggewicht ausgelegt sind. "Wir freuen uns, in Zusammenarbeit mit dem US-Außenministerium einen vollintegrierten, speziell angefertigten HD-Suburban zu entwickeln", sagt Steve duMont, Präsident von GM Defense, "der Chevrolet Suburban ist seit 1935 eine Ikone im kommerziellen Transportwesen. Unser Entwicklungsauftrag unterstreicht unser langjähriges Erbe an überragenden Transportfähigkeiten, und unser neuer HD-Suburban wird regierungsspezifische, fortschrittliche Mobilitätslösungen liefern, um die Anforderungen des DSS zu erfüllen." General Motors Defense wird die Fahrzeuge in zwei Phasen ausliefern, wobei die ersten Auslieferungen im kommenden Frühjahr erfolgen sollen. Ein Produktionsvertrag über den Bau einer Flotte von weiteren 200 Panzer-Suburbans pro Jahr über einen Zeitraum von neun Jahren wird voraussichtlich im Anschluss an den Abschluss des Entwicklungsvertrags im oder um den Mai 2023 abgeschlossen.

Der Panzermarkt in Deutschland ist gerade überschaubar. Mercedes hat gerade seinen neuen S 680 Guard vorgestellt, der im Regierungsfuhrpark den schwer gepanzerten Audi A8 High Security ergänzt. Eine Absage ist das erst einmal für die gepanzerte Mercedes G-Klasse, die auch weiterhin nur als Normalfahrzeug verfügbar ist. Vom Vorgänger der Generation Mercedes W 463 hatte es sehr erfolgreich lange Jahre Panzerversionen gegeben, die sich als Begleitfahrzeug von Personenschutzkolonnen und Schutzmodell für Armeen und Spezialeinsatzkommandos einen Namen machten.

Zukünftig setzt Daimler bei den Panzerfahrzeugen allein auf seine S-Klasse. Das neue Modell ist ausschließlich mit langem Radstand und dem 450 kW / 612 PS / 830 Nm starken V12-Turbotriebwerk des Maybach zu bekommen. Während die meisten Panzerfahrzeuge wegen Reifen mit entsprechenden Notlaufeigenschaften bei 210 km/h abgeregelt werden, ist bei der neuen Panzer-S-Klasse der Schutzstufe VR10 bereits bei 190 km/h Schluss mit dem Vortrieb. Achsen und Reifen des als Vier- und Fünfsitzer verfügbaren 4,2-Tonnen-Modells stammen dabei von der Vorgängerversion. Die maximale Zuladung liegt bei 660 Kilogramm. Die Schutzklasse VR10 erfüllt die höchste ballistische Prüfstufe für Zivilfahrzeuge und ist nicht nur gegen entsprechende Sprengladungen gesichert, sondern auch gegen den Beschuss mit Sturmgewehren mit entsprechender Stahlhartkern-Munition. Wurden bisher die entsprechenden Schutzmaterialien bei den Panzerlimousinen von Mercedes in die Serien-Rohbaustruktur integriert, wurde beim neuen S Guard erstmals ein spezifischer Panzerrohbau aus Schutzelementen entwickelt. Die Insassen sitzen dabei in einer maximal geschützten Zelle, was jedoch nur Experten auffallen dürfte, denn von außen sieht der Mercedes S 680 Guard beinahe aus wie eine ganz normale S-Klasse. Optische Unterschiede sind auf den zweiten Blick nur bei den zentimeterdicken Scheiben und den Reifen mit Pax-Notlaufsystem von Michelin zu erkennen.

Neben den unsichtbaren Panzerelementen ist der transparente Bereich der Scheiben ein wesentlicher Bestandteil des Schutzkonzepts. Material und Dicke des mehrlagigen Scheiben-Sandwichs entsprechen ebenfalls den Anforderungen der Klassifizierung VR10. Auf der Innenseite sind die Scheiben mit einem Polycarbonat-Splitterschutz beschichtet. Auf Wunsch gibt es im 390 Liter großen Laderaum einen vom Innenraum nutzbaren Kühlschrank. Neben der Panzerzelle gibt es faustdicke Glasscheiben und Fensterheber mit einer hydraulischen Notfunktion. Zu den weiteren Sonderausstattungen zählen unter anderem eine Feuerlöschanlage, ein Notfall-Frischluftsystem, das Insassen vor eindringendem Rauch oder Reizgasen schützt und mit Frischluft versorgt. Da die meisten Fahrzeuge in den Dienst von Behörden, Regierungen oder Könighäusern gehen, sind die Guard-Modelle mit Flashern, Signalanlage oder Funk ausgestattet. Der Kaufpreis: über 500.000 Euro.

BMW hat von seinem aktuellen 7er BMW im Gegensatz zur Konkurrenz keine Panzerversion im Programm. Die Bayern bieten den schutzbedürftigen Kunden aus dem Bereich Wirtschaft und Politik seit vergangenem Jahr wieder eine Panzerversion des BMW X5 der Schutzklasse VR6 an. Dafür wird das Modell von seiner Produktionsstätte im amerikanischen Spartanburg ins mexikanische Toluca gebracht, wo der Umbau zum Panzermodell rund sechs Wochen dauert. Die Scheiben haben dickere dunkle Glasrahmen. Die Scheiben selbst bestehen aus mehrlagigem 30 Millimeter dickem Sicherheitsglas und lassen sich nur vorne partiell öffnen. Türen, Dach, Seitenrahmen und Stirnwand sind mit Elementen aus hochfestem Sicherheitsstahl verstärkt. Gegen Sprengfallen soll ein Splitterschutz im Unterboden absichern, während sich hinter der Rücksitzbank eine zusätzliche Panzerscheibe befindet, die die Insassen gegen Angriffe von hinten schützt.

"Die Bodenpanzerung schützt vor Splittereinträgen bei Explosionen von Handgranaten vom Typ DM51", erklärt Johannes Lacher, Produktmanager des BMW X5 Protection, "auf besonderen Wunsch gibt es eine erweiterte Unterbodenpanzerung mit Faserverbundstoffen, die auch einem Angriff mit HG85-Handgranaten widersteht. Als weitere Sonderausstattung ist ein besonders gepanzertes Dach erhältlich, das gegen Drohnenangriffe mit Sprengladungen der Kategorie DTG5 schützen soll." Die Kombination aus Karosseriepanzerung und Sicherheitsverglasung ermöglicht einen wirksamen Schutz vor einem Beschuss mit Faustfeuer- und Langwaffen mit Munition bis zum Kaliber 7,62 × 39 FeC / 7,62 × 39 SC, wie dem weltweit verbreiteten Schnellfeuergewehr vom Typ AK-47. "Darüber hinaus hält die Fahrgastzelle seitlichen Ansprengungen mit bis zu 15 Kilogramm TNT aus einer Entfernung von vier Metern stand", so Johannes Lacher.Die verschiedenen Panzerungen sorgen dafür, dass der BMW X5 Protection VR6 statt der üblichen 2,4 Tonnen rund 3,2 Tonnen auf die Waage bringt und so gewichtsbedingt zum Viersitzer wird. Da die Fahrzeuge in den Schutzkolonnen oftmals überaus dynamisch bewegt werden, wird der Bayer aus Mexiko von einem aufgeladenen 4,4-Liter-V8 mit 390 kW / 530 PS angetrieben, der dem BMW X5 M50i entspricht. Schutzklasse VR6 wird insbesondere von Polizei, BKA und LKA, sowie als Begleitfahrzeug in Politikerkolonnen und im Botschaftsdienst genutzt. Zudem sind einige Sondereinheiten der Polizei in Fahrzeugen dieser Schutzstufe unterwegs. Nach Angaben von BMW gehen rund 80 Prozent der Fahrzeuge in den Dienst von Behörden und Organisationen.