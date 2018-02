Öl im Kühlwasser

Hallo, ich habe mir ein Peugot Partner gekauft. Als ich mim Aluto Zuhause angekommen bin musste ich feststelle das das Kühlwasser komplett leer war. Nach dem auffüllen merkte ich das Öl drin ist. Die Kühlwasseranzeige funktioniert auch nicht. Desweiteren geht meine Heizung nur teilweise, oben kommt lauwarme Luft und an den Füssen kommt nur kalte Luft raus. Ansonsten läuft das Auto ganz gut. Kann es an was anderes als an der Zkd liegen?