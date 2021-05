Immer mehr unbekannte Hersteller wollen sich ein Stück vom zunehmend größer werdenden Elektrokuchen abschneiden. Mit seinem kleinen Finn spricht Hersteller Elaris die Kunden an, denen der elektrische Smart Fortwo zu teuer ist.

Elaris ist dabei nicht der Prozent der beiden Elektrofahrzeuge, sondern der europäische Anbieter. Die Fahrzeuge selbst stammen von dem chinesischen Fahrzeugproduzenten Dorcen aus der Provinz Jintan. Starten will das Start-Up Elaris mit Sitz im pfälzischen Grünstadt mit dem Elektrokleinstwagen Finn; einem Zweisitzer nach Vorbild des Smart Fortwo. Abzüglich aller Steuervergünstigungen und Prämien liegt der Elaris Finn bei 9.420 Euro. Der gerade einmal 930 Kilogramm schwere Finn bietet mit seiner Länge von 2,87 Metern zwei Personen Platz. Für den Antrieb sorgt ein Elektromotor, der 33 kW / 45 PS leistet und Dank des 31,5-kWh-Akkupaket eine Reichweite von 265 Kilometern liefern soll. Die Höchstgeschwindigkeit: 115 km/h. Per Schnellladung soll das Lithium-Ionen-Akkupaket in 45 Minuten von 30 auf 80 Prozent erstarken. Das Kofferraumvolumen liegt bei 229 Litern. Serienmäßig sind LED-Scheinwerfer, schlüsselloser Zugang, Navigationssystem sowie Frontairbags.

Billiger Elektro-Einstieg 1 von 11 Zurück Weiter Zurück Weiter Elaris Elektroautos Elaris Elektroautos Mehr

Der 1,8 Tonnen schwere Eliras Leo ist ein 4,51 Meter langer Mittelklasse-SUV, der ebenfalls elektrisch angetrieben abzüglich der Subventionen bei 28.330 Euro startet. Der Elektromotor an der Vorderachse leistet 125 kW / 170 PS und ein maximales Drehmoment von 410 Nm. Die Höchstgeschwindigkeit wird bei 160 km/h abgeriegelt. Die 80-kWh-Batterie im Unterboden sorgt für eine Reichweite von 450 Kilometern ohne nachzuladen, was einen Normverbrauch von 18,6 kWh / 100 km bedeutet. Per Schnellladung soll die Batterie von 20 auf 80 Prozent in rund 20 Minuten erstarken. Serienmäßig sind unter anderem LED-Scheinwerfer, vier Airbags, Scheinwerfer und Navigation nebst Soundsystem.

Mittelfristig sollen weitere Modelle von Dorcen ins europäische Portfolio einlaufen und unter dem Elaris-Label verkauft werden. Der Onlinevertrieb wird bei Service und Wartung vom Auto- und Reifenservice Euromaster unterstützt. Neben den Fahrzeugen selbst bietet Euromaster den Kunden eine entsprechende Beratung zu Fahrzeug, Ladeinfrastruktur, Wallboxen und Photovoltaik.

"Durch unser One - Stop - Shop Angebot für E - Auto, Ladeinfrastruktur und Werkstattservice unseres Partners Euromaster wollen wir die E - Mobilität in Deutschland voranbringen", so Elaris-CEO Lars Stevenson, "in Zusammenarbeit mit unserem Netzwerk von Qualitätshändlern antworten wir auf die wachsende Nachfrage nach günstigen E - Autos bei Firmen - und Privatkunden. Unsere Kunden profitieren davon, dass sie bei uns die Rundumlösung zum nachhaltigen Individualverkehr erhalten." Dabei will das pfälzische Unternehmen gerade Firmenkunden ansprechen und verspricht sich hier gerade einiges von Branchen wie Pflege- und Kurierdiensten. "2020 gegründet, ist unser Ziel, bis Ende 2021 ein Netzwerk von 75 Händlern aufzubauen und bis 2023 25.000 Fahrzeuge p.a. zu verkaufen. Wir freuen uns auf den regen Austausch mit unserer wachsenden Community von Kunden, Partnern und allen Stakeholdern, die an unserer Entwicklung teilhaben werden", sagt COO Andreas Matthis.