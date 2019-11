Der Verkehr in Thailands Hauptstadt Bangkok wird von einer Vielzahl von Fahrzeugen dominiert. Fußgänger rangieren auf der Liste zu berücksichtigender Verkehrsteilnehmer ganz weit unten. Da helfen auch die in der Stadt weit verbreiteten Zebrastreifen nichts. Um die Zahl an Fußgängerunfällen zu reduzieren, haben nun Freiwillige das Heft selbst in die Hand genommen und perspektivische Zebrastreifen auf die Strasse gemalt. Aus der Sicht der Autofahrer scheinen die einzelnen Streifen über der Strasse zu schweben. Vielleicht ein Grund auch für einen Fußgänger mal anzuhalten? 42-YEAR-OLD FATHER WHO DRIVES HIS DAUGHTER TO SCHOOL, UTHIT SAK-UDOM "Ich denke, das ist eine gute Idee. Der 3D-Übergang sieht so aus, als würden die Menschen über der Straße schweben. Das zieht meine Aufmerksamkeit auf sich." 15 JAHRE ALTER HOCHSCHULSTUDENT, WARINE SURAKRIANGSAK "Die Autofahrer sehen einen Schülerlotsen mit seinem Handzeichen daneben. Und auch Schüler werden dem Verkehr mehr Aufmerksamkeit schenken." Einer Umfrage zufolge fühlen sich in Thailand 90 Prozent der Fußgänger beim Überqueren einer Straße "unsicher", selbst wenn sie einen Zebrastreifen benutzten. Über 10.000 Fußgängerunfälle gab es in den vergangenen vier Jahren. Über 900 der Opfer starben.