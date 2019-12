Wer in Australien am Steuer telefoniert, wird seit Sonntag geblitzt. Die Verkehrsbehörden haben im Bundesstaat New South Wales neue Blitz-Geräte in Betrieb genommen. Kameras erkennen Handys beim Fahrer. Damit soll die Zahl der Verkehrstoten über zwei Jahre um ein Drittel gesenkt werden. Der Verkehrsminister von New South Wales, Andrew Constance: "Mit Handy zu fahren ist wie betrunken zu fahren. Es ist dumm, gefährlich und wird jemanden töten." Die Handy-Erkennungskameras verwenden künstliche Intelligenz, um eine illegale Nutzung der Geräte festzustellen. Im Verkehr sterben allein in New South Wales mehr als 300 Menschen jährlich.