Sehen Sie im Video: Bundesgerichtshof spricht VW-Dieselkäufern Entschädigung zu.





Käufer manipulierter Dieselautos haben grundsätzlich Anspruch auf Schadenersatz. Sie könnten ihr Fahrzeug zurückgeben und von Volkswagen den Kaufpreis teilweise zurückverlangen. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) am Montag im Zusammenhang mit dem VW-Dieselskandal geurteilt. Die Rechtsauffassung des BGH hat Auswirkungen auf die noch anhängigen Klageverfahren vor den Land- und Oberlandesgerichten in Deutschland. Insgesamt gibt es in Deutschland laut VW noch 60.000 Klagen, in denen Dieselhalter Schadensersatz verlangen. "Wie Sie dem Tenor entnehmen konnten, hat der Senat das Urteil des Oberlandesgerichtes Koblenz im Wesentlichen bestätigt. Der Kläger kann daher von der Beklagten Erstattung des für sein Fahrzeug gezahlten Gebrauchspreis verlangen. Er muss sich aber den im Gebrauch des Fahrzeuges liegenden Nutzungsvorteil anrechnen lassen und VW das Fahrzeug zur Verfügung stellen", so der Vorsitzende Richter Stephan Seiters. Der Kläger hatte Anfang 2014 für rund 31.500 Euro einen gebrauchten VW Sharan mit einem Dieselmotor vom Typ EA 189 gekauft. In dem war eine Abschalteinrichtung verbaut ist. Diese sorgt dafür, dass die Abgasgrenzwerte nur auf dem Prüfstand eingehalten werden. Der Kläger sei vorsätzlich und sittenwidrig geschädigt worden, hatte das OLG Koblenz geurteilt und ihm 25.600 Euro Schadensersatz zugesprochen. Die zwischenzeitlich gefahrenen Kilometer wurden dem Käufer abgezogen. Sowohl VW als auch der Kläger hatten gegen das OLG-Urteil Revision eingelegt.