Karen Lebeck lässt ihre Tochter am liebsten in ihr elektronisch angetriebenes Lastenfahrrad einsteigen. Mit einem Auto ist es oft schwierig, einen Parkplatz zu finden. Zum Obsteinkaufen um die Ecke ergibt der Einsatz eines E-Cargobikes absolut Sinn, sagt sie. "Es ist immer ziemlich easy. Das Schöne ist auch, man kann immer direkt heranfahren, wo man hin möchte, man braucht keinen Parkplatz suchen. Man kann eigentlich direkt vor die Tür fahren, die Kinder können sofort aussteigen und sind sofort da und brauchen gar nicht erst irgendwohin zu laufen." Laut dem Zweirad-Industrie-Verband sind E-Cargobikes in Städten wie Berlin oder Frankfurt immer mehr gefragt. Dem Vorsitzenden Siegfried Neuberger zufolge erkennt der deutsche Stadtbürger langsam, dass ein elektronisches Lastenrad ein Zweitauto ersetzen kann. "Man kann damit einkaufen fahren, man kann die Kinder zum Kindergarten fahren. Das heißt, es ist sehr praktisch, umweltfreundlich, nachhaltig, gesund. Und damit einfach sehr attraktiv für die Deutschen geworden." Auch öffentliche Dienstleister probieren die Branche der elektrisch betriebenen Lastenfahrräder aus. Dieser Paketbote macht bei seiner Dienstfahrt in Berlin einen zufriedenen Eindruck. Bei einem DHL-Test im vergangenen Jahr in Frankfurt konnte der Auslieferer doppelt so viele Stopps machen wie sonst mit dem Auto. Markus Riese ist Elektrofahrrad-Hersteller und appelliert an die Autofahrer in den Städten: "Wenn man in der Innenstadt sich einmal mit so einem E-Cargo fortbewegt hat, dann möchte man gar nicht mehr zurück aufs Auto. Und es geht mir auch so, gut ich fahr auch ein bisschen größere Strecken, Ich habe eins, was bis Tempo 45 unterstützt. Also Strecken bis 30 Kilometer sind für mich da gar kein Problem." Elektro-Lastenräder sind in verschiedenen Ausführungen ab etwa 2.000 Euro zu haben. Exemplare mit einer Motorunterstützung bis zu 25 Kilometern pro Stunde zählen rechtlich zu den Fährrädern und dürfen daher auf dem Radweg gefahren werden. E-Cargobikes mit bis zu 45 km/h Unterstützung zählen zu den Speed-Pedelecs. Der Fahrer braucht hierfür einen Rollerführerschein und darf nur auf der Straße fahren. Anders als bei diesem Neunutzer gilt bei den schnellen Gefährten eine Helmpflicht.

