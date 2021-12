Mit Nio kommt 2022 ein neuer Autohersteller auf den deutschen Markt. Der Elektro-Pionier aus China hat dabei gleich ein spannendes neues Modell für die deutschen Kunden zu bieten, denn der Nio ET5 bietet enorme Reichweiten an.

Nio ET5: Reichweite von bis zu 1.000 Kilometern

Serienmäßig hat der Nio ET5 zwar nur einen 75 kWh-Akku an Bord und kommt damit bis zu 550 Kilometer weit (laut "China Light-Duty Vehicle Test Cycle", CLTC). Gegen Aufpreis gibt es allerdings auch größere Akkus mit bis zu 150 Kilowattstunden. In diesem Fall soll der ET5 dann stolze 1.000 Kilometer Reichweite erreichen. Der mittlere 100-kWh-Energiespeicher soll immer noch 700 Kilometer Reichweite bieten.

Neben der Mega-Reichweite kann der ET5 auch mit seiner Optik punkten: Die Mittelklasse-Limousine des chinesischen Herstellers ist coupéhaft gezeichnet und wirkt schon im Stand modern, sportlich und eigenständig.

ET5: In 4,3 Sekunden geht es auf 100

Das sportliche Erscheinungsbild spiegelt sich auch bei der Leistung wider: Der Allradantrieb des ET5 setzt sich aus einem 150 kW / 204 PS starken Induktions-Asynchronmotor vorne und einem 210 kW / 286 PS starken Permanentmagnetmotor hinten zusammen, was zu einer Systemleistung von 360 kW / 489 PS und einem Drehmoment von 700 Nm führt.

Damit absolviert der ET5 den Standardsprint von null auf 100 km/h in 4,3 Sekunden. Da in dem ET5 sich auch die Gene des Sportwagens EP9 befinden, packen die von den Chinesen selbst entwickelten Hochleistungsbremsen so beherzt zu, dass die Elektro-Limousine aus einer Geschwindigkeit von 100 km/h nach 33,9 Metern steht.

Im Innenraum ist das moderne Infotainmentsystem des Nio besonders auffällig: Dementsprechend hat Nio ein digitales Cockpit mit Panoramablick verbaut, bei dem das System eine virtuelle Bildschirmgröße von gigantischen 201 Zoll sechs Meter vor den Fahrer projiziert. Generell ist das Interieur sehr entschlackt: Ein großer Touchscreen bildet die Infotainment-Kommandozentrale und die Fahrinformationen werden auf einem 10,2-Zoll-Bildschirm, der sich hinter dem Lenkrad befindet, angezeigt.