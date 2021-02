Gewaltiger Aufritt

In Europa sieht es bei Nissan gerade wenig rosig aus und alles konzentriert sich auf den neuen Qashqai. In den USA gehen die Uhren dagegen völlig anders, denn hier geben die Japaner Vollgas. Als nächstes sorgt der Doppelpack aus Nissan Frontier und Pathfinder für viel Wirbel.

In unseren Breiten bietet Nissan ein allzu schmales Portfolio - abgesehen vom in die Jahre gekommenen GTR und dem Navara bevorzugt in den kleinen Klassen. Dann ist da noch der elektrische Leaf und alle warten auf den ebenfalls elektrischen Ariya, der die Welt der Elektro-SUV im Sturm erobern soll. In den USA sieht das Bild der Marke ganz anders aus. Hier gibt es ein mächtiges Portfolio, das mit kleinen Modellen allzu wenig am Hut an. Bestes Beispiel ist nicht nur der mächtige Luxus-SUV namens Armada, sondern auch das Doppelpack aus Nissan Frontier und Pathfinder. Der Frontier ist dabei das Gegenüber zum europäischen Nissan Navara, der einst auch die technische Plattform der Mercedes X-Klasse bildete. "Im Rahmen des Nissan Next-Plans haben wir versprochen, innerhalb von 20 Monaten zehn neue Modelle für den US-Markt einzuführen", unterstreicht Allyson Witherspoon, Chief Marketing Officer den Anspruch der amerikanischen Japaner, "heute lösen wir dieses Versprechen mit zwei von Nissans ikonischsten Marken, dem Pathfinder und dem Frontier, ein. Ich bin stolz darauf, sagen zu können, dass die Zukunft für Nissan und unsere Kunden noch nie so rosig ausgesehen hat."

Besonders groß sind die Hoffnungen an den Pathfinder, der Ende der 1990er und Anfang der 2000er Jahre auch in Europa angeboten wurde. Der neue Pfadfinder wird von einem 3,5 Liter großen V6-Benziner angetrieben, der 208 kW / 284 PS leistet. Obligatorisch ist der Pathfinder mit einem variablen Allradantrieb, Neunstufenautomatik und sieben Fahrprogrammen ausgestattet, damit es auch abseits befestigter Straßen auf seinen 18 bis 20 Zoll großen Rändern voran geht.

Im Innern des fünf Meter langen SUV geht es deutlich luxuriöser zu als man es bisher vom ohnehin schon edlen Pathfinder kannte. Er bietet Platz für bis zu acht Personen und erstmals auch einen besonders komfortablen Captains-Chair im Fond mit Sitzheizung und elektrischer Verstellung. Kein Vergleich zum Vorgänger ist auch das Armaturenbrett, das mit einem 12,3-Zoll-Display komplett animiert ist. Alle wichtigen Informationen werden über ein 10,8 Zoll großes Head-Up-Display ins Blickfeld des Fahrers projiziert und zwischen den beiden Insassen vorn gibt es ein neun Zoll großes Informationsdisplay. Ebenfalls serienmäßig: zahlreiche Fahrerassistenzsysteme, Kameras rundum und ein Navigationssystem. Mit entsprechender Ausrüstung kann der Nissan Pathfinder bis zu 2,7 Tonnen an den Haken seiner Anhängerkupplung nehmen.

Technisch und optisch leicht verwandt zeigt sich der neue Frontier Pick Up. Er ist - wahlweise mit Heck- oder Allradantrieb zu bekommen - von einem 3,8 Liter großen V6-Triebwerkmit 225 kW / 310 PS angetrieben, der über ein maximales Drehmoment von 381 Nm verfügt. Auch hier wird die Motorleistung über eine neue Neunstufenautomatik wahlweise an eine oder eben beide Antriebsachsen übertragen. Der bis zu 5,70 Meter lange Frontier ist wahlweise mit King Cab oder Crew Cab bei den Kunden unterwegs. Im Innenraum geht es dabei deutlich rustikaler als im Pathfinder zu. So blickt der Fahrer auf ein sieben Zoll großes Instrumentendisplay und einen neun Zoll großen Touchscreen in der Mitte des Armaturenbretts. Für den harten Geländeeinsatz sorgen die nötige Bodenfreiheit, eine Getriebeuntersetzung und eine Nutzlast von 730 Kilogramm.