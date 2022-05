Das lag nicht allein am spektakulären Siegerauto des Coppa d’Oro, dem grandiosen Aston Martin Bulldog, einem Sportwagen, wie er nur in den späten 1970er Jahren entstehen konnte. Design, Proportionen, V8-Triebwerk und die gigantischen Türen – dieser Bulldog ist eines der ungewöhnlichsten Autos der Neuzeit und selbst ohne bunte Lackierung ein wahrer Paradiesvogel. Kaum weniger sehenswert der Mercedes 300 SL Roadster von Sammler Erich Oswald. Ein Mercedes 300 SL ist weder als Coupé noch als Flügeltürer eine Seltenheit in der turbulenten Klassikszene und doch ist dieses 1960er Baujahr etwas ganz Besonderes. Die ungewöhnliche hellgelbe Lackierung ist zugegeben Geschmacksache und wurde nur an einer Handvoll Einzelstücke aufgetragen. Doch zwischenzeitlich war der 300 SL einmal weiß überlackiert und der jetzige Eigentümer ließ den Mercedes Roadster nicht einfach restaurieren, sondern den weißen Decklack abtragen, sodass wieder der alte gelbe Lack zum Vorschein kaum. Da konnte selbst das Siegerauto Best of Show, ein 1937 Bugatti 57S, nicht mithalten.

Oldi-Treffen Concorso d’Eleganza - die größte Oldimerparade der Welt 1 von 19 Zurück Weiter Zurück Weiter Concorso d Eleganza 2022 Concorso d Eleganza 2022 Mehr

Wem diese drei Schönheiten nicht genug beeindruckten, träumte in Fahrzeugklassen wie Art Deco, aufgeladene Mercedes- Modelle, Autos für den großen Auftritt oder Modelle mit dem Rennwagenslogan „win on Sunday, sell on Monday“. Anlässlich des 50. Jubiläums der BMW M GmbH dufte auch eine eigene M-Kategorie nicht fehlen. Drei aktuelle Stars stammten dann auch aus dem Hause BMW beziehungsweise der noch edleren Tochterfirma Rolls-Royce. BMW enthüllte auf dem Concorso neben der neuen Luxuslimousine i7 mit dem M4 CSL das neue Topmodell des Garchinger Motorsportablegers. Der gewaltige optische Auftritt ist dabei mindestens ebenso beeindruckend wie der aufgeladene Sechszylinder mit 550 PS, der eine Höchstgeschwindigkeit von 307 km/h ermöglicht. Noch exklusiver ist der Rolls-Royce Boat Tail II, ein Einzelstück eines Luxuscabriolets, das aus dem Reich aus 1.001 Nacht entsprungen scheint.

© freestocks.org / Unsplash Autos Forever Young – Unsere Sehnsucht nach der Kindheit führt zum Youngtimer-Boom 20 Bilder

Gäste machen den Autos Konkurrenz

Kaum weniger als sehenswert als die Fahrzeuge sind die rund 1.600 Gäste, die den Charme von Preziosen, Atmosphäre, Stimmung und Umgebung in sich aufsaugen und ein unverzichtbarer Teil dieses scheinbar perfekten Automobilgemäldes sind, das so nur auf dem Gelände der Villa d’Este in Szene gesetzt werden kann, die in diesem Jahr ihren 150. Geburtstag feiert. Im 16. Jahrhundert als private Residenz für Kardinal Tolomeo Gallio entworfen und 1873 in eines der besten Hotels der Welt umgewandelt, ist die Villa d’Este nicht allein in Norditalien und dem ohnehin stimmungsvollen Comer See einzigartig. Es ist unmöglich, nicht in den stillen Glamour und die Geschichte der Villa d’Este hineingezogen zu werden, da die Grande Dame in den letzten 150 Saisons einige der größten Namen aus Kino, Kunst, Literatur, Politik und Wirtschaft beherbergt hat. Eines der Saisonhighlights bleibt jedoch der Concorso d’Eleganza – jeweils abgehalten im Mai.

Universum der Schönen und Reichen

Hier ein Champagner, da ein paar Häppchen und natürlich schützt man sich vor der Sonne mit stylishem Hut und Sonnenschirm. Wer einmal in diese paradiesische Klassikwelt am Comer See eingetaucht ist, will dieses Paralleluniversum wohl nie wieder verlassen. Wer einmal dort war, will immer wieder hin: Staunen, plaudern, imponieren, strahlen und träumen – das tun an den drei Veranstaltungstagen wohl alle – jeder auf seine ganz eigene Art. Jetzt heißt es tapfer sein: die nächste Veranstaltung findet erst wieder in einem Jahr statt. Gut, dass einem der große Bruder, die Monterey Autoweek mit den zahlreichen Events in und um die Luxusenklave im kalifornischen Pebble Beach in der dritten Augustwoche die Zeit etwas verkürzt. Doch träumen kann man von den schönsten Autos der Welt wohl nirgends so schön wie beim Concorso d’Eleganza an der Villa d’Este – nicht einmal in Pebble Beach.