Der Doppelgänger

Gerade erst hat PSA seinen Citroen Berlingo als elektrische Transporterversion vorgestellt, da zieht Opel mit dem baugleichen Combo-e Cargo nach.

Im PSA-Konzern heißt es mehr denn je nicht nur bei den leichten Nutzfahrzeugen: wer will noch mal - wer hat noch nicht? Nahezu jede Marke unter dem bisherigen Konzerndach darf mit gleicher Technik ihr eigenes Auto auf den Markt bringen. So gibt es den erst jüngst vorgestellten Citroen e-Berlingo auf Wunsch auch als Opel. Sein Name: Combo-e Cargo. Seine Technik: identisch mit dem elektrischen Berlingo.

Opel Combo-e Cargo

Optisch unterscheidet sich der Opel Combo-e Cargo nicht von den bekannten Versionen mit Verbrennerantrieb und nur marginal von seinem Bruder e-Berlingo. Mit einer Batteriefüllung in dem 50 kWh großen Akkupaket im Unterboden kommt der Transporter immerhin 275 Kilometer weit. Weit wichtiger dürften für seine Nutzer die Lademöglichkeiten sein. Bei einem Ladevolumen von bis zu 4,4 Kubikmetern hat er eine Nutzlast von maximal 800 Kilogramm. Wie sein Bruder e-Berlingo wird auch der elektrische Combo Cargo in Längen von 4,40 und 4,75 Metern angeboten, wobei der das Ladevolumen zwischen 3,3 und 4,4 Kubikmetern variiert.

In der Fahrerkabine lässt sich der Beifahrersitz herausnehmen bzw. umklappen und die Laderaumlänge so auf 3,09 oder 3,44 Meter erweitern. Für Komfort und Sicherheit sorgen Ausstattungsdetails wie schlüsselloser Zugang, Bergan- / Bergabfahrhilfe, Spurhalteassistent, Rückfahrkamera mit Radarsensoren, Totwinkel- sowie Notbremsassistent. Dank einer Ladebreite von 1,23 Metern können hinter dem Fahrer zwei Europaletten hintereinander verstaut werden. Das System zur Rückgewinnung der Brems- und Verzögerungsenergie verbessert dabei vor allem im Stadtverkehr die Reichweite während der Fahrt. Die Batterie ist im Chassis unter den Sitzen und der Ladefläche verbaut, wodurch das Laderaumvolumen im Vergleich zu den Verbrennerversionen erhalten bleibt.

Wie seine Brüder wird der Opel-Transporter an der Vorderachse von einem Elektromotor mit einer Leistung von 100 kW / 136 PS / 260 Nm angetrieben. In den drei schaltbaren Fahrmodi Eco, Normal, Power liegt die Höchstgeschwindigkeit bei 130 km/h. Nachgeladen wird entweder an einer Schnellladestation, wo der französische Rüsselsheimer mit maximal 100 kW in knapp 30 Minuten immerhin auf 80 Prozent seiner Leistungsfähigkeit kommt. Je nach Markt ist der Combo-e serienmäßig mit einem einphasigen 7,4 kW- oder einem dreiphasigen 11 kW-On-Board-Charger ausgestattet - in Deutschland ist der 11 kW-On-Board-Charger Serie.