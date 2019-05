Was hatte Opel mit seinem Ampera-e nicht für Aufsehen gesorgt. Üppige Reichweite, schickes Design und hoher Alltagsnutzen - auf so ein Elektroauto hatte Deutschland, hatte Europa, gewartet. Doch der Ampera-e war eben kein Opel, sondern eine europäische Version des Chevrolet Bolt, der sich in den USA unverändert gegen Volumenmodelle wie den Nissan Leaf oder ein Tesla Model 3 schwertut. Der Bolt ist Vergangenheit und somit soll es auch bei den Elektroautos hierzulande die kommende Corsa-Generation richten. Der ist technisch zu großen Teilen ein Peugeot 208 und genau der ist ab Ende des Jahres auch als Elektroauto zu bekommen.

Blitzschlag Fullscreen

Daher dürfen sich auch die Opel-Kunden freuen, dass der Corsa die Elektromobilität so schnell als möglich zurück nach Rüsselsheim holt. Angetrieben wird der 4,06 Meter lange Opel Corsa-e von einem Elektromotor mit 100 kW / 136 PS und 260 Nm maximalem Drehmoment, der eine elektrische Reichweite von immerhin 330 Kilometern bieten soll. Optisch unterscheidet sich die Elektroversion kaum von seinem schicken Bruder mit Verbrennungsmotor und auch der Innenraum wird durch den Elektroantrieb nicht nennenswert angetastet. Innerhalb von einer halben Stunde soll das Akkupaket mit seinen 50 kWh wieder auf 80 Prozent seiner Leistungsfähigkeit erstarken; zumindest wenn man an einer Schnellladesäule nachtankt. Steht diese nicht zur Verfügung, holt sich der Opel Corsa-e seine Akkupower an der Haushaltssteckdose (16,5 Stunden) oder einer Wallbox (fünf bis acht Stunden), was die Ladezeit schmerzhaft verlängert. Auf dem Smartphone kann der Nutzer den Ladezustand jederzeit kontrollieren und das Fahrzeug konditionieren.

Technisch basiert der Opel Corsa ebenso wie der Peugeot 208 auf der neuen PSA-Konzernplattform CMP (Common Modular Platform), die nicht nur verschiedene Karosserien, sondern auch Antriebsarten ermöglicht. Die Reichweite lässt sich nur den Ladezustand, sondern auch das Fahrprogramm beeinflussen. Der Nutzer kann zwischen den Fahrprogrammen Normal, Eco und Sport wählen. Im Sportmodus vergehen für den Spurt 0 auf Tempo 100 8,1 Sekunden. Zur Ausstattung des Opel Corsa-e gehören auf Wunsch unter anderem Details wie LED-Licht, verschiedene Fahrerassistenzsysteme und ein animiertes Cockpit. In der Mitte der Armaturentafel gibt es je nach Ausstattung einen sieben bis zehn Zoll großen Touchscreen, über den sich die wichtigsten Funktionen bedienen lassen. Preisliche dürfte es deutlich unter 25.000 Euro losgehen.