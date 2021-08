Opel frischt den Grandland auf, streicht das X und verpasst dem kompakten SUV ein neues Gesicht mit besserem Licht und ein neues Cockpit. Auch bei der Reichweite hat der Blitz-Crossover etwas zugelegt.

Manchmal machen auch die kleinen Sachen einen Unterschied. Und der kann durchaus entscheidend sein. Beim Blick auf das Datenblatt fällt uns auf, dass der aufgefrischte Opel Grandland Hybrid4 jetzt eine maximale rein elektrische Reichweite von 65 Kilometern hat, das sind sechs Kilometer mehr als bisher. Da Papier bekannt geduldig ist, haben wir in unseren Unterlagen gekramt und herausgefunden, dass wir mit dem Vor-Faceliftmodell 41 Kilometer weit stromern konnten. Diesmal waren es 44 Kilometer. Klingt wenig, kann aber bei der Suche nach einer Stromtankstelle einen Unterschied machen.

Aber das nur eine von mehreren Neuigkeiten. Der Opel Grandland des Modelljahres 2022 hat den Namen Facelift nämlich wirklich verdient. Die Designer haben dem Crossover jetzt das neue Markengesicht namens "Vizor" verpasst. Ob der Grandland dadurch optisch gewonnen hat (wir meinen ja), soll jeder selbst entscheiden. Technisch ist das neue Visier definitiv ein Fortschritt, denn in den schmalen Scheinwerfern befinden sich jeweils 84 LED-Elemente, die in drei Reihen angeordnet sind, als adaptives Licht den Gegenverkehr "ausgrauen" und in die Kurve leuchten. Kenner wissen: Diese Technologie stammt aus dem Insignia. "Der Grandland ist unser zweites Flaggschiff", strahlt Marketing-Direktor Albrecht Schäfer.

Damit ist die Geschichte des neuen Gesichts technisch noch längst nicht auserzählt. Beim Bereinigen der Front haben die Techniker gleich den Frontkollisionswarner zur automotiven Eier legenden Assistenz-Wollmilchsau umfunktioniert und Helfer wie die automatische Gefahrenbremsung, die Fußgänger- sowie die Verkehrsschilderkennung und den adaptiven Tempomaten inklusive Stop-and-go-System in einem Gerät gebündelt. Allerdings ist dafür das Achtgangautomatikgetriebe notwendig. Eine weitere Neuerung ist die "Night Vision", die man schon aus anderen Modellen des Stellantis-Konzerns, die auf der EMP2-Plattform basieren, kennt und neben Fußgängern auch kleinere Tiere, wie etwa Kaninchen aus 100 Metern erkennt.

Auch innen haben die Opel-Chirurgen das Skalpell angelegt und die Instrumententafel modernisiert. Jetzt blickt der Fahrer auf das Pure Panel Cockpit, bestehend aus einer zwölf Zoll Instrumententafel und einem zehn Zoll Touchscreen. Alle, die sich jetzt schon vor Freude die Hände reiben, weil ihr frisch bestellter Grandland nach der Händlereinführung am 16. Oktober ausgeliefert wird und sie dadurch in den Genuss des Astra-Cockpits kommen, müssen wir enttäuschen. Es handelt sich um die Version, die im aktuellen Opel Mokka verbaut ist. Ein Fortschritt gegenüber dem bisherigen Infotainment ist es dennoch, auch wenn der Touchscreen einen breiten Rahmen hat und die Grafik der Tomtom-Navigation auf dem zentralen Touchscreen altbacken wirkt. Die Opel-Manager sprechen vom "Digital Detox". "Wir wollen die Kunden nicht mit digitalen Informationen überfrachten", erklärt Baureihenleiter Thomas Overhaus und meint damit, dass der Fahrer beim neuen Grandland in einem gewissen Rahmen bestimmen kann, wo etwas angezeigt wird. Der Kniff hat den propagierten Erfolg: Vor allem das Kombiinstrument wirkt aufgeräumter als bisher. Doch gegenüber Konkurrenten wie dem VW Tiguan wird die Luft für den französischen Rüsselsheimer dünn.

Beim Fahren schlägt sich der Opel PHEV-Crossover mit seiner Systemleistung von 221 kW / 300 kW, die sich aus 147 kW / 200 PS des Verbrennungsmotors und der Kraft der zwei Elektromotoren 81,2 kW / 110 PS an der Vorderachse und 83 kW / 113 PS an der Hinterachse (also unverändert im Vergleich zum Prä-Faceliftmodell) resultiert, gut. Solange die 13,2 Kilowattstundenbatterie Saft hat, ist der Grandland einer der Chefs im Ring und beschleunigt geschmeidig. Dann sind aus dem Stand nach 6,1 Sekunden die 100 km/h erreicht und bei 235 km/h ist Schluss. Mit E-Power haben wir bei unserer Testfahrt 1,6 l/100 km verbraucht, 0,1 Liter weniger als Opel angibt. Nachdem die Batterie leer war, stieg der Durchschnittsverbrauch auf 3,9 l/100 km. Sobald die Akkus leer sind, tut sich der Opel etwas schwerer, ist aber immer noch flott unterwegs.

Dass sich der Grandland immer noch in den Kurven neigt, wird nur ausgesprochene Fahrdynamiker stören. Dass der Allradantrieb aufgrund des Elektromotors an der Hinterachse beziehungsweise dessen Drehzahlen nur bis 135 km/h verfügbar ist, ist dagegen schon mehr von Belang. Diese Geschwindigkeit entspricht dem maximalen rein elektrischen Speed. Vollelektrisch ist der Allradantrieb lediglich bis 80 km/h am Start. Der Onboard-Lader füllt die Energiespeicher mit dem Mode-3-Ladekabel und 7,4 kW Leistung in rund zwei Stunden.