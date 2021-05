Eilige Postwurfsendung

Opel überarbeitet seinen großen Transporter Movano und spendiert diesem mit der neuen Generation gleich noch einen Elektroantrieb.

Keine große Überraschung, dass die Gewerbetreibenden sich mit dem Umstieg auf den Elektroantrieb deutlich leichter tun als viele Privatleute. Kurierdienste, Paketfahrer, Handwerker oder Gewerbetreibende - hier wird gnadenlos auf den Cent geschaut, wenn es um die eigenen Kosten geht. Und die hohe Bezuschussung sorgt neben den zumeist nächtlichen Standzeiten dazu, dass ein Elektroantrieb gerade im Bereich der Innenstadt-Transporter eine echte Alternative zu den bisherigen Dieselantrieben für die eigene Flotte ist - zumindest für die Fahrzeuge, die im erweiterten Innenstadtbereich unterwegs sind. Da macht der überarbeitete Opel Movano keinen Unterschied zu seinen internationalen Wettbewerbern. Schließlich bringen sich auch bei Peugeot, Citroen, Mercedes, Ford oder Fiat immer mehr leichte Nutzfahrzeuge mit Elektroantrieben in den Fahrzeugflotten ein. Die neue Movano-Generation ist daher nicht nur mit sparsamen Dieselantrieb zu bekommen, sondern auch Wunsch auch einem Elektromotor.

Hauptgrund für den Kauf eines Opel Movano bleibt jedoch seine große Variabilität. Beim Kastenwagen können die gewerblichen Kunden aus vier Längen und drei Höhen wählen. Das maximale Ladevolumen reicht dabei von 8 bis 17 Kubikmeter. Die Türen der großen H3-Version sind 2,03 Meter hoch; das bietet kein anderer in der Klasse von Ducato, Sprinter und Co. Zusammen mit einem Öffnungswinkel von bis zu 270 Grad ermöglichen die Flügeltüren eine einfache Beladung über das Heck. Das zulässige Gesamtgewicht des Movano reicht von 2,8 bis 4,0 Tonnen, so dass er bis zu 2,1 Tonnen Nutzlast tragen kann. Die Ladekante liegt je nach Variante bei knapp einem halben Meter, die Ladebreite beträgt zwischen den Radhäusern 1,41 und zwischen den Seitenwänden 1,87 Meter

"Mit dem neuen Movano-e komplettieren wir unser Angebot an elektrischen Nutzfahrzeugen. So können unsere Kunden aus Handel und Handwerk emissionsfrei unterwegs sein. Wir sind überzeugt davon, dass wir mit der neuen Movano-Generation weitere Marktanteile für Opel gewinnen werden", erklärt Opel-CEO Michael Lohscheller. In der Standardkabine des Lademeisters finden vorne drei Personen Platz; die auf Wunsch erhältliche Doppelkabine bietet eine zweite Sitzreihe für vier weitere Insassen. Das Einsatzspektrum erweitert der Movano als Plattformfahrgestell mit verschiedenen Kabinenkonfigurationen sowie als Basis für Um- und Aufbauten vom Kipper über Pritschenwagen bis hin zum Camper.

Angetrieben wird der ab dem vierten Quartal erhältliche Opel Movano wahlweise von einem Elektromotor oder Dieselaggregaten. Dabei ist die Leistung der Elektroversion Movano-e mit 90 kW / 122 PS und einem maximalen Drehmoment von 260 Newtonmeter ebenso überschaubar wie die Reichweite des kleinen Akkupakets. Mit dem kleinen 37-kWh-Akku im Unterboden gibt es eine Reichweite von nicht einmal 120 Kilometern. Etwas besser ist das größere Batteriepaket, mit dem der Lademeister Strecken von bis zu 220 Kilometern ohne nachzuladen zurücklegen kann. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 110 km/h. Daher dürfte für viele Kunden mit großem Aktionsradius nur der Dieselantrieb in Frage kommen. Der 2,2 Liter große Commonrail-Diesel ist in einem Leistungsspektrum von 88 kW / 120 PS / 300 Nm bis immerhin 121 kW / 165 PS / 370 Nm zu bekommen. Obligatorisch sind die Fronttriebler an eine manuelle Sechsgang-Handschaltung gekoppelt. Neu sind auch die verschiedenen Fahrerassistenzsysteme. So bietet der Opel Movano unter anderem Details wie Notbremsassistent, Totwinkelwarner, Spurhalte- oder Anhängerassistent.