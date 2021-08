Von Citroen kennt man den kleinen Ami bereits, doch im Herbst bringt auch Opel einen elektrischen Zauberwürfel auf den Markt. Leider schafft auch der nur Tempo 45.

Cool sieht er aus der Citroen Ami, doch eine echte Marktchance hat er bisher nicht. Das liegt nicht nur an der überschaubaren elektrischen Reichweite von 75 Kilometern, bis der Zauberwürfel wieder nachgeladen werden muss, sondern insbesondere an der realitätsfernen Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h. Was für einen Cityroller gerade noch okay ist, dürfte auch für den Opel Rocks-e etwas wenig des Guten sein, denn so ist der allemal coole Zauberwürfel im Stadtverkehr ein echtes Verkehrshindernis.

Wie der Citroen Ami gibt es auf kleinem Raum überschaubaren Platz für immerhin zwei Erwachsene, gegenläufig öffnende Türen und eine Lademöglichkeit an der Haushaltssteckdose. Eine volle Ladung dauert dreieinhalb Stunden. Doch wie sein französischer Zwilling ohne Blitz im Vizor-Gesicht dürfte auch der mit 2,41 Metern kürzeste Opel im aktuell Modellprogramm rund 7.000 Euro teuer sein und das ist eben recht viel für ein Auto, das mit seinem Tempolimit von 45 km/h selbst auf Kraftverkehrsstraßen in der City nichts verloren hat und Umwege fahren muss. Da dürfte eine monatliche Gebühr - die liegt bei Citroen Ami bei 20 Euro - die bessere Wahl sein. Die allzu frühe Abregelung auf 45 km/h hat dabei weniger etwas mit dem Elektromotor zu tun, der gerade einmal 6 kW / 8 PS leistet, sondern in seiner Einstufung in die Führerscheinklasse AM, wodurch Jugendliche ab 15 Jahren beim Opel Rock-e ins Steuer greifen können.

Eine Klimaanlage gibt es nicht, da diese zu viel Saft aus der 5,5 Kilowattstunden großen Batterie saugen würde. So kommt der Ami mit vollgeladenen Akkus bis zu 75 Kilometer weit und verbraucht dabei 119 Wh/km. Für die Durchlüftung sorgen im Sommer Klappfenster. Dass sich die Türen entgegengesetzt öffnen, ist ein witziges Detail, genau wie die Tatsache, dass die Überhänge und das ganze Auto symmetrisch sind.