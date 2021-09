Peugeot setzt beim 308 auf das Doppel SW-Kombi und Steilheck-Limousine. Wer mit 27 Zentimeter weniger Wagenlänge auskommt, sollte sich den französischen Löwen mit dem 96 kW / 130 PS Dreizylindermotor einmal genauer anschauen.

Die Peugeot-Homepage gibt die Richtung vor. Klickt man den 308 an, folgt der Slogan "Der neue Look von Peugeot". Sehen lassen kann sich der Franzosen-Golf auf alle Fälle. Passend dazu haben sich die Franzosen auch gleich ein neues Markenlogo gegönnt, auf dem der König der Tiere majestätisch thront. Die Formsprache des jüngsten Sprosses der Löwenmarke unterstützt dieses Selbstbewusstsein. Aber wie schaut es mit dem Rest aus? Kann der Kompaktwagen seinem schmucken Auftreten auch Taten folgen lassen?

Wir haben uns die Steilheck-Limousine mal genauer angeschaut, auch wenn diese Karosserieform im Kombiland Deutschland nicht die gefragteste sein wird. Aber mit einer Länge von 4,37 Metern ist der Peugeot 308 um 27 Zentimeter kürzer als der SW und dürfte sicher für den einen oder anderen interessant sein, der nicht ständig zum Möbelmarkt fährt. So weit so gut. Doch bei den Platzverhältnissen herrscht im Löwen keinesfalls Égalité, sondern eher eine Zwei-Klassen-Gesellschaft. Während man vorne ordentlich sitzt, geht es hinten deutlich sparsamer zu. Vor allem, wenn man um die 1,85 Meter groß ist, wird es um das Haupt und die Knie herum eng.

Im Interieur unterscheidet sich der Steilheck-Variante des 308 kaum vom SW-Kombi. Also blickt der Fahrer auch hier auf ein kleines virtuelles Cockpit mit einem tief liegenden kleinen Lenkrad, das zunächst mehr an das Steuer einer Spielkonsole erinnert als an ein gewöhnliches Automobil-Volant. Wenn man sich aber einmal an die Eigenarten der französischen Ergonomie gewöhnt hat, kommt man sehr gut klar und die Position des Lenkrads stört kein bisschen. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass wir uns ein mehr Direktheit und eine eindeutigere Rückmeldung bezüglich des Traktionsniveaus wünschen. Auch die Lenksäule könnte eine Idee länger sein.

Allerdings fällt das nicht so ins Gewicht, weil die PureTech 130-Variante des Peugeot 308 kein ausgemachter Sprinter ist. Trotzdem verfügt der aus anderen Modellen des PSA-Stellantis-Konzerns bekannte Dreizylindermotor mit 96 kW / 130 PS und dem maximalen Drehmoment von 230 Newtonmetern, das bei 1.750 U/min bereitsteht, über genug Kraft. Nach 9,6 Sekunden erreicht der Peugeot 308 aus dem Stand Landstraßentempo und ist bis zu 210 km/h schnell. Das Fahrwerk ist auf Komfort getrimmt und so steckt der Löwe auch grobe Unebenheiten mit einer gewissen Gelassenheit weg. Allerdings muss man sich bei Richtungswechseln darauf einstellen, dass die Karosserie nachwippt und sich auch in Kurven zur Seite neigt. Da wäre es wünschenswert, wenn die ansonsten bequemen Sitze etwas mehr Seitenhalt böten.

Wer mehr aus dem kompakten Franzosen herauskitzeln will, aktiviert beim Fahrerlebnisschalter (der übrigens identisch zu dem der Opel-Modelle ist) den Sport-Modus und schon geht es ambitionierter voran. Allerdings macht das Triebwerk aus seiner Anstrengung keinen Hehl und meldet sich knurrend zu Wort. Dabei erweist sich die Sechsgang-Handschaltung als durchaus vorteilhaft, denn sie entlockt dem 1.2 Liter-Aggregat auf Gaspedal-Wunsch des Fahrers mehr Temperament. Das Getriebe ist zwar keine Porsche-Schaltung, aber lässt sich präzise genug führen, dass man nicht in der Schaltkulisse herumrühren muss. Als Durchschnittsverbrauch gibt Peugeot 5,6 l/100 km (WLTP) an, wir benötigten 2,3 l/100 km mehr, waren aber auch mal flotter unterwegs und haben einige Höhenmeter überwunden.

Beim Infotainment haben die Franzosen den Rückstand zu den deutschen Konkurrenten verkürzt, können aber nach wie vor nicht aus ihrer Haut. Eine gewisse Verspieltheit gehört dazu. Die Instrumente vor dem Fahrer können in einer 3-D-Optik angezeigt werden, was für manche verspielt und verwirrend erscheint. Wir kamen mit der visuellen Darbietung gut klar. Wem das zu viel Aktionskino ist, kann die Effekte auch deaktivieren. Der zehn Zoll Touchscreen ist die Infotainment-Kommandozentrale. Auch bei der Bedienung ist der Fortschritt deutlich spür- und sichtbar. Die App-Kacheloptik ist aktuell en vogue und verbreitet Smartphone-Ambiente. So lassen sich die gewünschten Funktionen schnell einstellen.

Auch bei den Assistenzsystemen haben die Franzosen eine Schippe draufgelegt. Zu den Neuerungen zählen unter anderem ein Toter-Winkel-Assistent, der jetzt 75 Meter weit nach hinten reicht, eine deutlich bessere Auflösung des Bildes der Rundumkamera und eine Warnung vor rückwärtigen Verkehr. Mit dem Ende des Jahres erhältlichen Drive Assist 2.0-Paket kommen noch auf Wunsch ein halb automatischer Spurwechsel zwischen 70 und 180 km/h sowie eine automatische Anpassung der Kurvengeschwindigkeit bis 180 km/h dazu.

Details wie die Kabeldurchreiche vom USB-C-Anschluss unter der Mittelkonsole nach außen sind hilfreich und hätten bei Skoda das Prädikat "Simply Clever" verdient. Der Kofferraum erreicht mit einem Fassungsvermögen von 412 bis 1.323 Liter nicht ganz die Warenhallen-Dimensionen der tschechischen Automobile, aber ermöglicht auch einen Samstag-Möbeleinkauf. Zumal der Ladeboden beim Umlegen der Lehnen der Rücksitzbank eben ist. Ab Anfang Dezember steht der Peugeot 308 beim Händler und kostet als PureTech 130 mindestens 25.600 Euro, wer eine Achtgangautomatik will muss noch einmal 2.000 Euro drauflegen.