Familiengespann

Nachdem Peugeot seinen 308 vorgestellt hat, legen die Franzosen nunmehr die Kombivariante nach, die seit längerem den Namen SW trägt. Wer sich mit den kleinen Basistriebwerken nicht zufriedengeben will, kommt um die Plug-In-Hybriden nicht herum. Und auch eine Elektroversion kündigt sich an.

Groß ist er geworden, der neue Peugeot 308 SW. Durch den Zuwachs von sechs Zentimetern und einer Gesamtlänge von 4,64 Meter ist der Familienkombi der Kompaktklasse längst entwachsen und in der Mittelklasse unterwegs. Beim Design hat Peugeot abgesehen von den polarisierenden LED-Stoßzähnen in der kraftvollen Front unverändert einen Lauf und schafft eine echte Alternative zu den unverändert begehrten SUV-Modellen. Was mit dem ebenso schicken wie sportlichen Peugeot 508 begann, wird mit dem 308 und gerade auch der Kombivariante 308 SW nahtlos fortgesetzt. Im Vergleich zu seinem Vorgänger ist der SW bei ähnlichem Radstand nicht nur ein ganzes Stück länger, sondern auch flacher und kraftvoller geworden, was einige neue Kunden bringen dürfte, die auf die hohe Sitzposition eines Crossovers verzichten können. Neben dem stattlichen Platzangebot im Innern gibt es einen variablen Laderaum, der zwischen 548 und 1.634 Litern groß ist. Praktisch ist die elektrische Heckklappe, die das Be- und Entladen ebenso erleichtert wie die Rücksitzbank, die sich im Verhältnis 40:20:40 umlegen lässt.

Das Motorenangebot des SW entspricht dem der 308 Limousine. Überraschend klein präsentiert sich dabei das Angebot an normalen Benzinerversionen, denn hier wird der kommende Peugeot 308 allein in zwei vergleichsweise schwachen Leistungsstufen von 100, und 130 PS angeboten. Für die stärkere Version des 1,2 Liter großen Dreizylinder-Turbos ist immerhin eine Achtstufenautomatik zu bekommen. Wer mehr Sportlichkeit oder gar einen Allradantrieb will, muss sich gedulden. Wie beim großen Bruder Peugeot 508 ist eine besonders leistungsstarke PSE-Variante mit mehr als 300 PS im Gespräch, der dann auch zumindest eine elektrische Hinterachse haben dürfte. Ebenfalls fest eingeplant: eine vollelektrische Variante, die Ende 2022 folgen dürfte. Die Diesel bleiben bis auf weiteres im Programm, auch wenn es zunächst bei einem Einzelmodell mit überschaubaren 96 kW / 130 PS / 300 Nm bleiben soll, der wahlweise mit einem manuellen Sechsstufengetriebe oder einer achtstufigen Getriebeautomatik ausgestattet ist.

Deutlich wichtiger sind den Franzosen die Plug-In-Hybride, denn hier sind zwei Versionen mit 180 und 225 PS zu bekommen. Dabei wird ein 1,6 Liter großer Vierzylinder-Turbo mit 150 beziehungsweise 180 PS und 250 Nm Drehmoment von einem ebenfalls an der Vorderachse verbauten Elektromotor mit 81 kW / 110 PS / 320 Nm unterstützt. Der im Unterboden des Laderaums verborgene Lithium-Ionen-Akku hat eine Kapazität von 12,4 kWh. Rein elektrisch kann der Golf-Konkurrent damit immerhin Strecken von bis zu 60 Kilometern zurücklegen. Die Normverbräuche liegen unter zwei Litern Super auf 100 Kilometern, wodurch das 52-Liter-Tankvolumen der reinen Verbrenner auf gerade einmal 40 Liter reduziert wurde. Die Ladezeiten der Plug-In-Hybriden liegen je nach Stromstärke zwischen knapp zwei und sieben Stunden. Serienmäßig sind die Modelle nur mit einen einphasigen 3,7-kW-Lader ausgestattet; optional sind es immerhin 7,4 kW.

Im Innenraum ist der Peugeot 308 SW ebenso schick wie sein Limousinenbruder. Gewöhnungsbedürftig bleiben die hoch über dem kleinen Lenkrad positionierten Digitalinstrumente, die zusammen mit dem zehn Zoll großen Multifunktionsbildschirm in der Mitte der Armaturentafel alle wichtigen Informationen an die Insassen weitergeben. Für zusätzlichen Komfort sorgen eine beheizbare Frontscheibe sowie auf Wunsch Dämmglas für die vorderen Seitenscheiben, die ein geringes Geräuschniveau bringen sollen. In der Mittelkonsole gibt es neben dem Getriebewählhebel und dem Fahrprogrammschalter zwei Becherhalter, USB-Anschlüsse, Armlehne und bis zu 34 Liter Stauraum. Marktstart für den neuen Peugeot 308 SW ist Anfang 2022. Die 308er-Limousine kommt bereits im Oktober.