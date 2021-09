Mit dem neuen entwickelten Peugeot wollen die Franzosen einmal mehr in der Golfklasse angreifen. Die Attacke soll mit mehr Assistenzsystemen, einem moderneren Infotainmentsystem und einer weiteren Plug-in-Hybridversion mit 133 kW / 180 PS gelingen.

Ansehnlich ist der Peugeot 308, und als Kombi sowieso. Hält denn das Wohnambiente, was die Hülle verspricht? Die Materialien im Innenraum sind ebenso wie die Verarbeitung durchaus in Ordnung. Auch die AGR-Sitze sind bequem, allerdings sollte man die Version mit der ausziehbaren Oberschenkelauflage wählen, die bei der Top-Ausstattung "GT Pack" serienmäßig und sonst nur bei der GT-Version (also ohne "Pack") für 1.340 Euro Aufpreis erhältlich ist. Aber auch so brauchen wir ein wenig, um eine gute Sitzposition zu finden, was hauptsächlich an den eingeschränkten Variationsmöglichkeiten bei der Höhen- und Längsverstellung der Lenkradsäule liegt. Hat man sich erst einmal häuslich eingerichtet, ist der Arbeitsplatz durchaus bequem. Hinten geht es deutlich enger zu und die Aussparungen der Sitzlehnen hilft der Kniefreiheit.

Gut gemeint 1 von 19 Zurück Weiter Zurück Weiter Der Peugeot 308 SW Hybrid 180 e-EAT8 ist komfortabel abgestimmt Der Peugeot 308 SW Hybrid 180 e-EAT8 ist komfortabel abgestimmt Mehr

Das oben und unten abgeflachte Lenkrad ist vergleichsweise klein, was aber ebenfalls nach kurzer Zeit kein Thema mehr ist. Dass Peugeot mit der Begründung, dass sich das Instrumenten-Display oberhalb des Volants befindet, auf ein Head-up-Display verzichtet, verwundert uns ein wenig. Aber wir kamen auch ohne die Projektion in der Windschutzscheibe klar. Das schmale Cockpit verwandelt sich auf Knopfdruck in ein 3-D-Kino, das viele Informationen bereithält, was für manche als überfrachtet wahrnehmen mögen. Wir haben uns schnell daran gewöhnt. Das Infotainment hat sich sichtbar verbessert. Im wahrsten Sinne des Wortes, das liegt zum einen an dem zehn Zoll Touchscreen, der ansehnlich in die Instrumententafel einfügt und zum anderen an den Optimierungen wie die 360-Grad-Ansicht, die jetzt ein echtes Kamerabild zeigt.

Beim Fahren macht der französische Löwe aus seiner Herkunft keinen Hehl. Die Abstimmung des Kombis ist betont komfortabel, allerdings lässt sich beim Anfedern das stattliche Gewicht von 1.734 Kilogramm nicht verbergen. Dass sich der Gallier in schwungvoll genommen Kurven geschmeidig zur Seite neigt, dürfte nur die irritieren, die das Landstraßenwedeln zur Kunstform erhoben haben. Ebenso wie die Tatsache, dass die Lenkung direkter und mitteilsamer sein könnte. Die Bremsen sind auch für die Rekuperation zuständig, und packen plötzlich herzhaft zu. Hier würden wir uns eine bessere Dosierbarkeit wünschen. Sobald man sich auf diese Eigenart eingestellt hat, läuft die Verzögerung geschmeidiger ab.

Damit sind wir auch schon bei der Agilität. Der Peugeot 308 steht auf der neuesten Version der Stellantis EMP2-Plattform und die Motorenanordnung entspricht der 165 kW / 225 PS Version. Das bedeutet, dass die E-Maschine ihr 81 kW / 110 PS mithilfe der Vorderachse zur Verfügung gestellt wird und im Zusammenspiel mit dem 110 kW / 150 PS Vierzylinder-Benziner mit insgesamt 133 kW /180 PS und einem maximalen Drehmoment von 360 Newtonmetern nach vorne strebt. So erreicht der Kombi-Löwe aus dem Stand nach 7,7 Sekunden die 100 km/h-Marke und ist bis zu 225 km/h schnell.

Um es gleich vorwegzunehmen: Die Leistung des gedrosselten elektrifizierten Antriebsstrangs reicht völlig aus. Vor allem wenn die 12,4-Kilowattstunden-Batterie noch Energie hat und den Vierzylinder-Benziner tatkräftig zu unterstützen. Die Franzosen haben die Fahrmodi reduziert: Es stehen nur Eco, Hybrid und Sport zur Auswahl. Die Stärke des Peugeot SW Hybrid 180 liegt im entspannten Vorankommen. Sobald man aus dem Antriebsstrang alles herauskitzelt, signalisiert der Verbrennungsmotor genervt hörbar seinen Unmut über diese unsachgemäße Behandlung. Wir haben unsere Testfahrt die vorwiegend in der Einstellung Hybrid absolviert und dem System die Entscheidung über den Antriebsmodus überlassen. Während unserer Erprobung haben wir sowohl Autobahnen und Landstraßen als auch einig schmale Straßen befahren, auf denen wir einige Höhenmeter überwunden haben. Nach 81 Kilometern waren noch zwei Kilometer elektrische Reichweite im Stromtank und der Bordcomputer zeigte einen Durchschnittsverbrauch von 3,3 l/100 km an. Das sind 2,1 Liter pro 100 Kilometer mehr als das Datenblatt gemäß dem WLTP-Zyklus angibt.

Der Peugeot 308 SW ist optional mit einem einphasigen Onboardlader ausgestattet, der die Akkus an einer Wallbox bestenfalls innerhalb von einer Stunde und 55 Minuten wieder füllt. Sobald die Zellen leer sind, wird jede Möglichkeit genutzt, um die Akkus zu füllen. Jede Unterstützung ist gerne genommen, da sich der Vierzylinder so leichter tut.

Mit der neuen Plattform kommt nicht nur ein neues Heimkino ins Auto, sondern auch Assistenzsysteme. Der Toter-Winkelwarner schaut jetzt bis zu 75 Meter über die Schulter und der adaptive Tempomat beherrscht mittlerweile Stop-and-go. Über den Platz sollte bei einem Kombi mit einer Länge von 4,64 Metern eigentlich gar nicht zu reden. Die Raumökonomie für die Passagiere haben wir eingangs schon erwähnt, bleibt noch der Kofferraum. Die Ladekante ist niedrig und das Basisvolumen mit 548 Liter in Ordnung. Legt man die Lehnen der Rückbank um, werden immerhin 1.574 Liter daraus. Bleibt zum Schluss noch der Preis: Wer sich für den 308 SW Hybrid 180 e-EAT8 entscheidet, muss ab Januar 2022 mindestens 37.900 Euro hinblättern.