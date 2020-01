Die Polizei im US-amerikanischen Waukesha winkte ein 8,20 Meter langes Fahrzeug in Form eines Hot-Dogs aus dem Verkehr um mit dem Fahrer einen Regelverstoß zu besprechen. Anschließend erzählten die Beamten über soziale Medien von dem Vorfall und nutzten dafür eine Großzahl wurstaffiner Begriffe.

Verkehrsregeln sind nicht wurst

Zunächst wiesen die Ordnungshüter auf den konkreten Verkehrsverstoß hin: Befinden sich parkende Einsatzfahrzeuge auf dem Standstreifen einer Straße sind alle anderen Fahrzeuge verpflichtet, auf der linken Spur – also mit größtmöglichem Abstand – daran vorbeizufahren und die Geschwindigkeit erheblich zu drosseln.

Das Wurstmobil, das von den Polizisten auch gleich fotografiert wurde, hielt sich offensichtlich nicht an diese Regel. Die Beamten ließen es jedoch mit einer Verwarnung an den Fahrer bewenden und schrieben lieber ein paar lustige Zeilen bei Twitter darüber: „To prevent wurst situations (…) the police-dogs were able to ketchup (…). Have a great day on the bun.“ Also etwa: „Damit klar wird, dass Verkehrsregeln nicht wurst sind (…) haben sich unsere Polizei-Hunde nicht an der Nase herumführen lassen.“

Die Wurst-Firma „Oskar Mayer“ für die das betreffende Fahrzeug als Werbemobil dient, ist den Deutschen unter anderem aus der TV-Serie „Die Simpsons“ bekannt. Familienoberhaupt Homer singt in der Folge "Springfield Film-Festival" mit der ganzen Familie zusammen ein Werbelied des Wurstproduzenten.

Quelle: Twitter-Account Polizei Waukesha / Nebraska State Patrol