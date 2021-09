Neue Generation

Renault schaltet den bei der Elektromobilität eine Fahrstufe hoch. Der Mégane E-Tech Electric macht mit einer Reichweite von bis zu 470 Kilometern dem VW ID.4 Konkurrenz.

Mit dem Mégane E-Tech Electric bricht für Renault eine neue Zeitrechnung an. Denn der französische VW ID.4 Konkurrent ist das erste Modell, das vollständig in Renaults ElectriCity im Norden Frankreichs gefertigt wird. Mit E-Crossover startet der französische Autobauer die zweite Generation seiner Elektromobile, die mehr integrativer Teil eines neuen nachhaltigen Ökosystems sind. Der Mégane E-Tech Electric steht auf der CMF-EV-Plattform der Renault-Nissan-Allianz, die speziell für moderne Elektroautos zugeschnitten ist.

Dass das nicht nur leere Worte sind, zeigt die Batterie, die mit einer Höhe von lediglich elf Zentimetern in diesem Bereich mit dem BMW i4 auf Augenhöhe ist und damit in der ersten Liga mitspielt. Aufgrund der flachen Akkus ist der Mégane E-Tech Electric lediglich 1,50 Meter hoch, was sich günstig auf die Aerodynamik und damit die Reichweite auswirkt. Der elektrische Mégane ist entweder mit einer 40- oder einer 60-Kilowattstundenbatterie bestellbar. Mit den kleineren Akkus kommt der Mégane E-Tech Electric gemäß dem WLTP-Zyklus bis zu 300 Kilometer weit, bei der Top-Version sind es bis zu 470 Kilometer. An einer 130 kW-Stromtankstelle soll innerhalb einer halben Stunde Energie für 300 Kilometer Reichweite in die Energiespeicher fließen.

Optisch kann sich der Franzose sehen lassen. Der Megan E-Tech steht stolz auf 20 Zoll Rädern und aerodynamisch gestaltete Felgen mit dem neuen Renault-Logo als Zentrum. Die Voll-LED Scheinwerfer mutieren zur Begrüßungs-Lichtorgel, sobald der Fahrer samt Schlüssel sich dem Vehikel auf weniger als einen Meter genähert hat. Das Interieur erwartet den Fahrer mit einem Cockpit, das aus einem 12,3 Zoll großen Instrumenten-Display und einem 12 Zoll großen Touchscreen, unter dem sich mit ein paar Kurzwahltasten für die Schnelleinstellung der Klimaanlage oder der Sitzheizung befinden.

Der Mégane E-Tech ist 4,21 Meter lang und hat einen Radstand von 2,70 Metern. Eigentlich gute Voraussetzungen für ein geräumiges Interieur. Doch eine erste Sitzprobe ergab, dass im Mégane nicht alles gülden ist, was elektrisch glänzt. Die breite Mittelkonsole schränkt die Bewegungsfreiheit Beifahrers ein, wenn dieser 1,88 Meter groß ist und den Sitz nach vorne fahren muss. Im Fond ist es um die Bein- beziehungsweise Fußfreiheit (ja, Sie haben richtig gelesen) nicht so gut bestellt. Da man die Füße nicht unter den Vordersitz schieben kann. Sobald man die beiden Vordertüre öffnet, zeigt sich, dass die Innenverkleidung mit einer Dreiecksspitze über das Blech hinausragt. Was beim Aussteigen eventuell zu einem wenig angenehmen "Fremdkontakt" führen könnte.

Dass Sitzbezüge und Oberflächen auf Wunsch aus Stoff oder vollständig recycelten Materialien bestehen, ist bei einem Automobil des Jahres 2021 fast schon eine Pflichtübung. Wer will, kann das Armaturenbrett mit Kunstleder überziehen lassen und auf Wunsch die Sitzbahnen mit echtem Leder versehen. Anders als manche Elektromobile verfügt der Mégane E-Tech Electric über keinen "Trunk", da die Ingenieure mit Bedacht dafür entschieden haben, so viel Technik wie möglich unter die Fronthaube zu packen. Das resultiert in einem Kofferraumvolumen von 440 Litern.

Konsequenterweise rollt der Mégane E-Tech Electric im März nächsten Jahres lediglich mit einem Frontantrieb zum Händler. Auch beim Antriebsstrang zündet der französische Autobauer mit dem Kompakt-SUV die nächste Stufe. Der Elektromotor wiegt mit 145 Kilogramm rund zehn Prozent weniger als das Aggregat des aktuellen Renault Zoe. Zum Marktstart stehen zwei Motorvarianten zur Verfügung: Einstiegsversion leistet 96 kW / 130 PS und hat ein Drehmoment von 250 Newtonmetern. Die stärkere Variante hat 160 kW / 218 PS und 300 Nm Drehmoment. So beschleunigt der Mégane E-Tech Electric aus dem Stand in 7,4 Sekunden von null auf 100 km/h. Nicht schlecht, aber da ist nach oben durchaus noch Luft. Zumal eine Allradversion möglich ist, die eventuell für die sportlicheren RS-Modelle vorgesehen ist. Ein vollelektrische Mégane RS mit mehr als 400 PS oder 500 PS und Allrad würde bestimmt seine Freunde finden.