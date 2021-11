Rarallelwelt

Renault und Elektroautos - das kennt man durch den Twizy und besonders den erfolgreichen Zoe schon ein paar Jahre. Doch der neue Megane E-Tech soll die Franzosen zu einer echten Elektromarke machen. Parallel zum Verbrenner-Megane.

Natürlich ist es ein Crossover und wenig überraschend ein Kompaktmodell mit leichten Ambitionen zur Mittelklasse - der Renault Megane E-Tech ist die französische Antwort auf VW ID.4 / ID.5, Skoda Enyaq oder gar Ford Mustang Mach-E sowie Volvo XC40 Recharge. Bei den Elektroautos sind die Übergänge zwischen den Klassen fließender denn je; da geht es nicht allein um Länge, Motor oder Proportionen. Dabei ist sein Design eine echte Schau, denn der Elektro-Megane belegt, dass die Franzosen nach dem ein oder anderen schwierigen Modell wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden haben. Kurze Übergänge, bulliges Frontdesign und ein sehenswertes Heck mit schmalen LED-Streifen - allemal sehenswert und der neue Stromstar braucht keine Konkurrenz zu scheuen. Bei der Nomenklatur jedoch patzt Renault, denn die Bezeichnung Megane E-Tech Electric drückt den ernst gemeinten Stromansatz gleich doppelt aus. Besser man verkürzt eigenmächtig auf Megane Electric und nimmt die Akkuvariante gleich dazu - EV40 oder EV60. Das reicht und stellt weder Verkäufer noch Kunden vor Probleme.

An das breite Antriebs- und Karosseriespektrum aus dem Volkswagen Konzern mit Leistungen zwischen rund 110 bis 220 Kilowatt kommt man bei dem Neuling aus Paris nicht heran, aber immerhin gibt es nicht wie bei den zahlreichen Stellantis-Modellen nur unverhandelbare 100 kW / 136 PS. Während die schwächere Version des Elektro-Megane mit schmalen 96 kW / 130 PS auskommen muss, dürfte die stärkere Version mit 160 kW / 218 PS / 300 Nm für die meisten Kunden nicht nur aufgrund der selbstbewussten Optik die bessere Wahl sein. Etwas überraschend wird der Renault Megane Electric, auf der CMF-EV-Plattform unterwegs, allein über die Vorderachse angetrieben und ist nicht einmal gegen Aufpreis mit Allradantrieb zu bekommen. Aus dem Stand geht es in 7,4 Sekunden auf Tempo 100.

Das kleine 40-kWh-Akkupaket schafft gerade einmal schmale 300 Kilometer - auch daher dürften die meisten Kunden die 60-kWh-Batterie ordern, die dann Reichweiten von bis zu 470 Kilometer ermöglicht. Die 130 Kilowatt Ladeleistung sollen die Akkus zwischen den Achsen in einer halben Stunde für weitere 300 Kilometer erstarken lassen können. An einer 7,4-kW-Wallbox vergehen acht Stunden, ehe 400 Kilometer in das große Akkupaket getankt wurden und an einer 22-Ladestation braucht es eine halbe Stunde für gerade einmal 50 Kilometer. Der Normverbrauch: schmale 12,8 kWh / 100 Kilometer.

Der knapp 1,7 Tonnen schwere Renault Megane Electric ist im Fahrbetrieb ein flotter Cruiser, denn wirklich sportlich geht es auch in der 160-kW-Variante nicht zur Sache. Er zieht flott los und überträgt bei starker Beschleunigung einige Antriebskräfte ins griffige Lenkrad. Dafür ist er nicht zuletzt wegen seines Dämmglas‘ flüsterleise und trotz der stattlichen 20-Zöller auch auf mäßigen Straßen komfortabel genug gefedert. Überhaupt kommen dank eines speziellen Dämmschaums oberhalb des Akkupakets kaum Unebenheiten ins Innere des kompakten SUV. Die einzelnen Fahrprogramme machen sich abgesehen von der bunten Instrumentierung bei Gasannahme und Lenkgefühl kaum nennenswert bemerkbar; ohnehin gibt es keine verstellbaren Dämpfer, die dem Megane gut stehen würden. Die Sitze passen und sehen gut aus, könnten aber etwas mehr Kontur vertragen und sind durch den nur elf Zentimeter flachen Akku niedriger als bei den meisten Konkurrenten. Allzu großzügig ist der Innenraum dennoch nicht und speziell durch die breite Mittelkonsole geht es eher beengt zu. Das sieht in der zweiten Reihe ganz ähnlich aus. Im Fond ist es um die Bein- / Fußfreiheit eher mäßig bestellt, da man die Füße nicht unter den Vordersitz schieben kann. Im Fond fehlt zudem die Sitzheizung, die gerade bei einem Elektroauto Standard sein sollte, weil die Erwärmung des Innenraums schon einmal länger dauert.

Zudem wirkt der Megane durch die hohe Schulterlinie, die schmalen Fenster und die breite C-Säule im Innern recht düster - auch weil es weder ein Panorama- noch ein Schiebedach gibt. Der Fahrer freut sich über den gut bedienbaren 12-Zoll-Touchscreen in der Mitte der Armaturentafel und vermisst ein klassenübliches Head-Up-Display. Navigation und Bedienung stammen von Google und lassen sich ebenso einfach bedienen, wie man es von Volvo oder Polestar kennt. Die vier Lenkstockhebel sind dagegen eher unglücklich. Um die Bedienung von Blinkern und Scheibenwischern kommt man nicht herum; anders sieht es jedoch bei der betagten Radiobedienung über einen nur ertastbaren Satelliten über dem rechten Knie aus. Und wieso die Gänge über einen weiteren Hebel weiter oben bedient werden und nicht in die Mittelkonsole gewandert sind - zum Beispiel unter der Ladeschale - bleibt ein französisches Ergonomiegeheimnis.

Wer will, kann das Armaturenbrett mit Kunstleder überziehen lassen und immerhin auf Wunsch die Sitzbahnen mit echtem Leder versehen, was den Megane Eletric deutlich edler erscheinen lässt. Anders als manche Elektromobile verfügt der Mégane E-Tech Electric über keinen vorderen Laderaum (Trunk), da sich die Ingenieure dafür entschieden haben, so viel Technik wie möglich unter die Fronthaube zu packen. Das resultiert in einem Kofferraumvolumen von stattlichen 440 Litern. Doch auch hier fehlt die Liebe zum Detail. Eine elektrische Heckklappenbedienung? Fehlanzeige. Marktstart für den neuen Renault Megane E-Tech Electric ist im März; es dürfte bei rund 35.000 Euro beginnen.