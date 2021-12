Null Sterne kassiert der Zoe im aktuellen NCAP-Test – ein sensationell schlechtes Ergebnis. In der Begründung watschen die Tester den Renaultkonzern ab.

Der Zoe ist ein Erfolg für Renault. Europaweit ist der Zoe auf Platz drei der meistverkauften Elektroautos. Diese Erfolgsgeschichte dürfte ein abruptes Ende gefunden haben. Denn die Euro NCAP hat den Zoe durch den Crashtest fahren lassen. Dabei hat der kleine Franzose sensationell schlechte Noten eingefahren. Beim Schutz von erwachsenen Insassen erreichte er nur 43 Prozent der Gesamtpunktzahl, beim Schutz von Kindern 52 Prozent und auch bei der Fußgängersicherheit kam der Zoe nicht über 41 Prozent hinaus. Bei den Sicherheitsassistenten waren es nur 14 Prozent der Punkte.

Die Einzelergebnisse werden bei NCAP in der bekannten Sternwertung zusammengefasst. Der Zoe erreicht null Sterne von fünf möglichen. So ein schlechtes Ergebnis ist bei einem Fahrzeug, das für den europäischen Markt gebaut wird, absolut ungewöhnlich. Nur drei Mal gab es zuvor null Sterne.

Selten schlechtes Ergebnis

Der "alte" Zoe kam 2013 auf den Markt, damals schaffte er noch fünf von fünf Sternen. Diese Wertung behält ein Modell sein Autoleben lang, auch wenn die Kriterien angezogen wurden. Fünf Sterne von 2010 sind daher nicht das gleiche wie fünf Sterne von 2019. Im Jahr 2020 erhielt der Zoe jedoch ein umfassendes Facelift, also musste er sich einem neuen Test zu verschärften Bedingungen stellen. Aber offenbar wurden neue Sicherungstrends verschlafen. Dazu wurde das Sicherheitsniveau durch Sparmaßnahmen noch abgesenkt, bemängeln die Tester. "Der Seitenairbag am Sitz, der früher Kopf und Brustkorb schützte, wurde durch einen weniger wirksamen reinen Thorax-Airbag ersetzt, was eine Verschlechterung des Insassenschutzes darstellt. Der neue Zoe bietet insgesamt einen schlechten Schutz bei Unfällen, einen schlechten Schutz für ungeschützte Verkehrsteilnehmer und keine sinnvolle Technologie zur Unfallvermeidung, was ihn für alle Sterne disqualifiziert."

Sparen bei der Sicherheit

Ebenfalls schlecht schnitt der Dacia Spring aus dem gleichen Konzern ab. Er kam auf nur einen Stern. Sein Verhalten bei einem Unfall sei "geradezu problematisch" und mit einem hohen Risiko lebensbedrohlicher Verletzungen für den Brustkorb des Fahrers und den Kopf des Beifahrers bei Frontalcrashtests sowie einem geringen Schutz des Brustkorbs bei Seitenaufprall verbunden, so die Tester. Der Spring basiert auf einem Modell für den chinesischen Markt und das wiederum auf einem indischen Auto. Es ist wenig verwunderlich, dass dieses Fahrzeug die europäischen Standards von NCAP nicht erreicht.

NCAP ist eine unabhängige Organisation – die Tests und Standards gehen über die gesetzlichen Bestimmungen hinaus. Nur wegen des schlechten Abschneidens verliert der Zoe nicht seine Zulassung in der EU. Das Ansehen der NCAP-Wertung ist aber so groß, dass man sich fragen kann, wieso die staatlichen Regeln so lasch gefasst sind. Für den Kunden sind die Testergebnisse mit der Sternewertung häufig kaufentscheidend. In vielerlei Hinsicht unterscheiden sich die Prioritäten der Autokunden, doch in puncto Sicherheit stimmen sie überein. Jedes Fahrzeug mit einem Ergebnis unter vier Sternen hat es im Markt schwer. Null Sterne sind alles andere als ein Verkaufsargument.