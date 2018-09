Es ist schon eine ganze Weile her, dass es der Nutzfahrzeug-Branche und ihrer 67. Leitmesse in Hannover so gut ging, wie in diesem Jahr. 2.174 Aussteller aus 48 Ländern präsentieren sich und ihre Produkte auf 282.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche: neuer IAA-Rekord. Die Zahl der Weltpremieren hat sich um fast ein Drittel auf 435 erhöht, ebenfalls ein neuer Höchstwert. Erwartet werden rund 800.000 Besucher.

Digital und vollelektrisch Fullscreen

Auch in den Märkten zeigen die Kurven wieder nach oben. So legten die Zahlen bei den Nutzfahrzeugen über sechs Tonnen im bisherigen Jahresverlauf für Westeuropa um zwei Prozent, für China um acht Prozent für die USA gar um 18 Prozent zu. Besonders wichtig und rapide wachsend ist der Bereich der leichten Nutzfahrzeuge. VDA-Chef Bernhard Mattes zum Auftakt der Messe: "Wir gehen davon aus, dass der Absatz in Westeuropa im Gesamtjahr 2018 auf knapp zwei Millionen Fahrzeuge steigen wird." Vor allem in Deutschland und Europa brummt das Geschäft mit Transportern dank des Online-Handels und des mit wachsenden Warenverkehrs auf der "letzten Meile" in urbanen Räumen. 2018 wurden in Deutschland bisher rund 250.700 Nutzfahrzeuge neu zugelassen, ein Plus von 4 Prozent. Allein im August waren davon laut VDA 33.500 Transporter, zwölf Prozent mehr als im Vorjahresmonat.

Unter dem Motto "Driving tomorrow" sind denn auch Digitalisierung, Elektromobilität, Vernetzung sowie - vor allem bei den schwereren Fahrzeugen - automatisiertes Fahren die Stichworte für die IAA 2018. Entsprechend viele Transporter mit Elektro- oder anderen alternativen Antrieben finden sich auf den Messeständen - sehr viele davon längst aus dem Erprobungsstadium heraus. Mercedes etwa zeigt den eVito und den eSprinter, die gerade zu den Händlern rollen, Ford elektrisiert den Transit, Volkswagen den Transporter und den Crafter, Fiat setzt auf Stromer, selbst das russische Traditionsunternehmen GAZ ist mit einer elektrisch angetriebenen Version seiner Transporterplattform GAZelle in Hannover vertreten.

Andere Hersteller sind nicht nur dabei, mit ihren in Hannover gezeigten Produkten auf die Straße zu gehen, sondern dort längst unterwegs. Nissan etwa verkaufte von seinem e-NV200, der bereits in der zweiten Generation läuft, im ersten Halbjahr 2018 europaweit gut 7.000 Stück - ein Zuwachs von 128 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. Anderes Beispiel: Der zusammen mit Ford entwickelte Streetscooter der Deutsche Post-Tochter läuft längst nicht mehr nur in der Paketzustellung, sondern bietet die Option für verschiedene Aufbauten. Die Reichweiten der in Hannover gezeigten Transporter sind für den innerstädtischen Gebrauch längst kein Problem mehr: Im neuen WLTP-Messzyklus (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) für eine Batterieladung sind sie im städtischen Zyklus auf bis zu 300 Kilometer gestiegen. Über den gesamten Fahrzyklus liegen sie je nach Hersteller und Marke zwischen 120 und 200 Kilometer.

Ein weiteres großes Thema auf der Nutzfahrzeug-IAA ist die Digitalisierung und Vernetzung von Abläufen. Hersteller wie Mercedes haben mit Angeboten wie AdVANce komplette Software-Systeme entwickelt, um den Lieferverkehr effektiver und intelligenter zu machen und setzen sie im Sprinter erstmals ein. "Wir wollen zum ganzheitlichen Mobilitätsanbieter werden," haben sich die Schwaben als Ziel gesetzt. Das Smartphone des Fahrers ist die Basis für eine Vielzahl neuer Möglichkeiten, die vom Schlüssel und der Fahrtberechtigung bis zum Gesundheitscheck während der Fahrt reichen. Über Smartphone werden Fahrzeug, Fahrer und Spedition vernetzt, mobile Dienste organisieren die komplette Logistikkette von der Bestellung bis zur Auslieferung und informieren zudem online über den Zustand des Fahrzeugs und die Befindlichkeit des Fahrers. Mikrofone leiten die Außengeräusche an Computer weiter, die bewerten helfen, was akustisch um den Lkw herum passiert und beispielsweise Signalhörner vom Straßenlärm unterscheiden. Hochauflösende Monitore ersetzen - etwa bei Volvo - zusammen mit Kameras die Außenspiegel und schaffen den Toten Winkel ab.

Autonomes Fahren ist weniger für die leichten Nutzfahrzeuge das Thema, sondern eher für die schweren Trucks. "Platooning" etwa ist in diesem Bereich eines der meist gehörten Stichworte an den Messeständen - also das Zusammenkoppeln mehrerer Fahrzeuge zu einem Konvoi, der vom führenden Fahrzeug gesteuert wird. Dass Platooning funktioniert, haben erste Versuche gezeigt - der nächste Schritt ist jetzt der Einsatz gemischter Platoons mit Lkw verschiedener Hersteller.

Die Zulieferer, die mittlerweile einen Anteil von 70 Prozent an der Wertschöpfungskette eines Fahrzeugs haben, stellen sich darauf ein: ZF etwa kündigte an, in den nächsten fünf Jahren 12 Milliarden in autonomes Fahren und E-Autos zu investieren. Aber auch auf andere aktuelle Probleme reagieren die Hersteller und Zulieferer. Mann+Hummel zum Beispiel stellt ein Bremsstaubpartikelfilter vor. Gleich an mehreren Ständen werden Assistenzsysteme für das Rechtsabbiegen gezeigt. Und selbst ein umweltschonendes Biofett für Sattelkupplungen ist zu finden.

Die 67. IAA Nutzfahrzeuge findet vom 20. bis 27. September 2018 in Hannover auf dem Messegelände statt.