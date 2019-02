Bei Verkehrsunfällen zählt oft jede Sekunde, die Krankenwagen und Feuerwehr früher am Unglücksort sein können. Diese Momente entscheiden nicht selten über Leben und Tod. Voraussetzung für eine schnelle Hilfe ist es jedoch, dass sich alle Autofahrer, die sich hinter der Unfallstelle befinden, an der Bildung einer Rettungsgasse beteiligen. Genau hieran aber scheitert eine erfolgreiche Rettung allzu oft.

Rettungskräfte mussten zur Unfallstelle laufen

"Wer links fährt, weicht nach links aus, alle anderen nach rechts", lautet kurz zusammengefasst die Regelung zur Bildung einer Rettungsgasse bei Autobahnunfällen, wie es unter anderem der ADAC auf seiner Website kompakt und unmissverständlich zusammenfasst. Das bedeutet, dass der Fahrer, der auf der linken Spur fährt, im Falle eines Staus an den linken Rand fährt. Fahrer der mittleren Spur(en) oder der rechten Spur weichen so weit wie möglich nach rechts aus. Die Rettungsgasse entsteht dadurch automatisch rechts neben der linken Spur.

Erst vergangenen Freitag kam es auf der A3 bei Henne-Dambroich zu einem schweren Verkehrsunfall, der die Rettungsgassenproblematik abermals verdeutlicht hat. Am Unfall beteiligt waren drei Lastwagen. Einer der Lkw raste mitten ins Stauende und krachte dabei in einen zweiten Lastwagen. Dessen Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt. Die Situation wurde dann aber noch gefährlicher, weil Rettungskräfte nicht schnell zum Unglücksort kamen. Wegen der fehlenden Rettungsgasse hätten sie mit ihrer Ausrüstung rund 500 Meter zu Fuß zur Unfallstelle laufen müssen, erklärte die zuständige Feuerwehr später. Unterwegs versuchten die Retter, vor allem Lastwagenfahrer dazu zu bewegen, ihre Fahrzeuge auf den Seitenstreifen zu fahren und damit eine Rettungsgasse freizumachen. Ein schwerverletztes Unfallopfer konnte erst nach eineinhalb Stunden aus dem Führerhaus befreit und in ein Krankenhaus gebracht werden.

Sobald es sich staut: Rettungsgasse!

Warum gibt es so häufig Schwierigkeiten mit Rettungsgassen? Laut ADAC ist die Aussage, dass Probleme mit der Bildung von Rettungsgassen allgemein zunehmen, zunächst zu pauschal. Die Problematik erfährt jedoch gerade in jüngster Zeit mehr mediale Aufmerksamkeit, wie Christopher Köster vom ADAC auf stern-Anfrage erläutert. Die Kenntnis der Rettungsgassen-Regelung werde nach wie vor bei Führerscheinanwärtern geprüft, sodass auch hier kein Missstand erkennbar sei. Auch betrifft das Problem laut der Hamburger Polizei vorrangig Flächenstaaten mit vielen Autobahnabschnitten.

Trotzdem wurden bundesweit die Strafen bei Verstößen erst vor eineinhalb Jahren verschärft. Ein besonders schwerer Verstoß kostet nun bis zu 320 Euro und kann mit einem einmonatigem Fahrverbot und zwei Punkten in Flensburg geahndet werden.

Letztlich könne nur immer weitere Sensibilisierung helfen. "In ungewöhnlichen Verkehrssituationen denken Fahrer ganz automatisch zunächst an sich selbst: 'Was bedeutet ein Stau für mich und wie kann ich diesen eventuell umfahren?' Dass der Staugrund ein Unfall mit lebensgefährlichen Folgen sein kann, ist noch nicht zu allen Fahrern durchgedrungen", führt Köster vom ADAC weiter aus.

Die Erkenntnisse der an dem Unfall bei Henne-Dambroich beteiligten Feuerwehrkräfte sprechen eine noch deutlichere Sprache. Michael Bungarz von der zuständigen Feuerwehr erklärte unserer Redaktion, dass seiner Erfahrung nach die Regelverstöße, zumindest in Nordrhein-Westfalen, zunähmen. Besonders Lkw seien dafür verantwortlich. Denn natürlich schaffe es ein Lastwagen nicht ohne Weiteres – steht er erst einmal Stoßstange an Stoßstange zum nächsten Lkw – sich regelkonform einzureihen. Hier könne nach Ansicht der Feuerwehr eine noch intensivere Informationsvermittlung helfen. Denn schon sobald der Verkehr ins Stocken gerate, seien Vorbereitungen für eine Rettungsgasse zu treffen. Und natürlich nicht erst dann, wenn die Sirene des Rettungswagens schon zu hören ist.

