Brasilien, im Stadtteil São Gonçalo in Rio de Janeiro. Räuber überfallen einen SUV an einer Kreuzung. Einer der Täter zwingt den Fahrer des SUV auszusteigen und will mit dem Wagen davon fahren. Doch das scheitert - ja, woran eigentlich?

Brasilianische Medien vermuten, dass der Dieb nicht mit der Automatik umgehen konnte. Die meisten Autos in Brasilien fahren mit manueller Schaltung.

In Sekundenschnelle ist die Militärpolizei zur Stelle, und der Ganove muss aufgeben. Ein glücklicher Ausgang für fast alle: Der Autobesitzer behält sein Fahrzeug, niemand wurde verletzt - nur der Räuber muss jetzt wohl seinen Wohnort wechseln.