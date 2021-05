Exklusiver geht es nicht

Mit exklusiven Luxusmodellen lässt sich bekanntlich das meiste Geld verdienen. Doch was ist in Zeiten von Maybach S-Klasse, Rolls-Royce Phantom oder Ferrari 812 Superfast überhaupt noch exklusiv? Rolls-Royce besinnt sich seiner einzigartigen Historie und setzt zukünftig wieder auf die Sonderanfertigung einzelner Karossen. Dabei entsteht ganz nebenbei der wohl teuerste Rolls-Royce aller Zeiten.

Zu Beginn des 20. Jahrhundert war der Bau von Aufbauten für Chassis an der Tagesordnung. Heerscharen von Firmen in den USA oder Europa verdienten ihr gutes Geld damit, nach Kundenwunsch die Karosserien für Limousinen zu bauen. Die technische Entwicklung der Plattform inklusiv Achsen, Motor und Getriebe lag beim jeweiligen Autohersteller, während die Karosseriebauer in Frankreich, England, Italien oder Deutschland das Fahrzeug maximal individualisierten. Heutzutage gibt es das zumeist nur noch bei Spezialfahrzeugen wie gepanzerten Limousinen, Leichen- oder Krankenwagen oder speziellen LKW.

Rolls-Royce, exklusivste aller weltweiten Luxusmarken, will zurück zu alten Tugenden und baut das sogenannte Coachbuilding neu auf. Bereits im Jahre 2017 hatten die Briten für viel Aufsehen gesorgt, als man als Einzelstück den Rolls-Royce Sweptail als zeitgenössische Neuinterpretation der aerodynamischen Karossen von einst Realität werden ließ. Dass ein renommierter Autohersteller wieder eine exklusive Karosserie anfertigte, brachte so machen Autosammler in Aufruhr. Keine Überraschung, dass so mancher in der Markenzentrale nahe Goodwood mit bestens gefülltem Konto vorstellig wurde und ebenfalls seine ganz spezielle Sonderkarosse für den Traum-Rolls-Royce wollte. Der britische BMW-Ableger witterte ein Geschäft, das abseits von ambitionierten Fahrzeugveredler kaum jemand umsetzen konnte und so wurde eine neue Abteilung für ständigen Karosseriebauabteilung bei Rolls-Royce installiert.

"Wir sind stolz darauf, der Welt den Rolls-Royce Boat Tail und damit die Bestätigung des Karosseriebaus als fester Bestandteil unseres zukünftigen Portfolios vorstellen zu können. In der Vergangenheit war der individuelle Karosseriebau ein wesentlicher Bestandteil der Rolls-Royce Geschichte", so Rolls-Royce-CEO Torsten Müller-Ötvös, "Rolls-Royce Coachbuild ist eine Rückkehr zu den Wurzeln unserer Marke. Es ist eine Gelegenheit für die wenigen Auserwählten, sich an der Schaffung absolut einzigartiger Produkte von zukünftiger historischer Bedeutung zu beteiligen." Dabei ist der offene Rolls-Royce Boat Tail kein Konzept, das für den nachträglichen Verkauf an Kunden entwickelt wurde. Das elegante Luxusmodell ist der Höhepunkt einer vierjährigen Zusammenarbeit mit drei besonders guten Rolls-Royce-Kunden, die in jeden Schritt des kreativen und technischen Prozesses persönlich eingebunden wurden. Die Kundenterzett begeistert sich neben exklusiven Autos für elegante Yachten der J-Klasse und so entstanden drei Rolls-Royce-Cabriolets wie keine anderen zuvor - mit gleicher Karosserie und maximaler Individualisierung der einzelnen Fahrzeuge. 1.813 Teile wurden eigens für die neuen Modelle angefertigt.

So wie man es von individuellen Yachten oder dem Karosseriebau vor mehr als hundert Jahren kennt, wurde im Arbeitsprozess zunächst ein Designvorschlag entwickelt, bevor das Fahrzeug als Tonskulptur in Originalgröße erstellt wurde. Hierbei konnten die Kunden Einfluss auf das Design des Fahrzeugs nehmen. Das Tonmodell wurde schließlich digitalisiert, um einen Rahmen für die von Hand geformte Aluminiumbleche zu bauen. Hightech und historisches Handwerk kreierten so einen Aluminiumkörper für den Boat Tail. Fahrzeug Nummer eins, von bekannt elitärem V12-Triebwerk angetrieben, wurde für ein Ehepaar erschaffen, das bereits mehrfach individualisierte Rolls-Royce-Modelle in Auftrag gegeben hat. Sina Eggl, Interieur-Designerin bei Rolls-Royce Coachbuild, beschreibt den Wunsch des Paares, "eine Antwort auf ein Leben voll harter Arbeit zu schaffen". So sollte das eigens entworfene Rolls-Royce Boat Tail Freude ausstrahlen, um diese gemeinsam mit der Familie zu genießen. Die Faszination der Kunden für die Bootsform wurde durch ein Fahrzeug aus ihrer Privatsammlung zusätzlich gefördert: ein Rolls-Royce Boat Tail von 1932, der von ihnen rechtzeitig zur Fertigstellung ihres modernen Boat Tail, restauriert wurde.

Von außen zeigt sich das neue Einzelstück in einem kraftvollen blau mit eingebetteten Metall- und Kristallflocken wobei die Motorhaube erstmals in einem tiefen blau handbemalt wurde. Die Räder sind hellblau, hochglanzpoliert und mit Klarlack beschichtet. Innen gibt es edelstes Leder - ebenfalls in blau - wobei die Rücksitze wie bei vielen Yachten in einem helleren Farbton gestaltet sind, während Nähte und Paspeln in einem intensiveren Farbton ausgeführt sind. Ein strahlendes Blau ist in einem Winkel von 55 Grad in die Interieur-Applikationen eingewebt, was den Anschein des Wellengangs erweckt. Statt eines gewöhnlichen Kofferraums gibt es im Heck zwei seitlich zu öffnende Klappen, unter denen sich Kühlschrank und Ablagefach für Champagnerkelche und Keller verstecken. In dem Kühlfach sind die beliebtesten Champagner-Jahrgänge des Kunden untergebracht. Dazu wurden elegante Halterungen gefertigt, um die spezifische Flaschengröße sicher im Kühlschrank zu verstauen. Die Einfassungen sind hochglanzpoliert und farblich auf die Flasche abgestimmt. Das Silberbesteck stammt von Christofle in Paris.

Über den Preis schweigt sich Rolls-Royce ebenso aus wie über die Namen der Kunden. Es dürfte jedoch kein Zweifel daran bestehen, dass der erste Boat Tail aus dem stimmungsvollen Triumvirat der teuerste je gefertigte Rolls-Royce aller Zeiten wird. Das liegt nicht nur an seinem spektakulären Außendesign, dem einzigartigen Innenraum nebst Instrumenten im Stil der Bovet-1822-Uhren, sondern auch an einer Bauzeit von stattlichen vier Jahren.