Rundenrekord

Aufgrund der Corona-Krise kommen mit Verspätung nun auch die internationalen Rennserien aus dem Winterschlaf und bringen publikumswirksam gleich noch ihre neuen Pacecars mit. Nachdem in der Formel 1 Mercedes AMG GT und Aston Martin Vantage für Sicherheit sorgen, tritt in der Formel E ein elektrischer Mini an.