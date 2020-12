Schubverbund

Der hat Audi wirklich noch gefehlt. Nachdem die Diesel so langsam auch in Deutschland immer mehr in Misskredit gedrückt werden, wächst die Nachfrage nach Plug-In-Hybriden. Den gab es bei den großen Modellen lange Zeit nur bei A8 und Q7. Jetzt kommt der Q8 gleich in zwei Leistungsstufen und das Paket passt.