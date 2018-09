Kein Zweifel, seit Tesla Elektroautos baut und verkauft, ist der Weltmarkt kräftig durcheinander gewirbelt worden. Aber beschleunigt der Absatz der Stromer tatsächlich so schnell wie die Autos selbst von 0 auf 100? Antwort: Jein. Die Zuwachsraten sind zwar groß und zeigen den Trend an. Doch die Zahlen machen auch deutlich, dass die Hoffnungen auf einen schnellen Schwenk vom Benziner oder Diesel zum E-Antrieb wohl noch länger auf einer winzigen Flamme vor sich hin köcheln.

Zum Vergleich: 2015 gab es knapp 1,3 Milliarden Autos auf der Welt. Davon waren ca. 850-900 Millionen Pkw, der Rest Busse, Lkw und andere Kraftfahrzeuge. Von der Gesamtzahl der Pkw entfielen lediglich 3,2 Millionen Stück auf Elektroautos. Das sind weniger als 0,5 Prozent des weltweiten Pkw-Bestandes. Dennoch ist klar: Ein Anfang ist gemacht und langfristig betrachtet wird der Verbrennungsmotor im Automobil aussterben. Hier zwei aufschlussreiche Tabellen zum Welt- und Deutschlandmarkt:



2013 2014 2015 2016 2017 China 45.120 98.490 304.810 638.310 1.212.280 USA 171.020 293.630 408.090 563.760 751.510 Norwegen 20.370 44.770 79.110 124.960 187.270 UK 9.550 24.050 54.700 78.680 125.940 Frankreich 31.630 48.040 75.430 109.340 149.350 Niederlande 29.410 44.500 88.270 113.640 121.540 Deutschland* 13.510 23.910 36.830 55.000 98.280 Japan 71.500 103.560 128.450 149.060 201.410 Schweden 2.650 7.310 16.280 29.780 49.900 Kanada 5.680 11.070 18.010 29.240 47.350 Schweiz 2.600 5.020 11.250 17.180 25.130 Spanien 9.010 10.970 13.830 20.010 28.340 Restliche Welt 19.000 44.000 74.000 124.000 224.000 Gesamt 431.050 759.320 1.309.060 2.052.960 3.222.300

*gerundete Werte. Quelle: Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW)

Bestand an Elektro-Pkw in Deutschland



2014 2015 2016 2017* 2018** Mini 8.115 8.986 9.770 13.965 17.155 Kleinwagen 5.384 9.163 14.428 23.707 31.402 Kompaktkl. 4.512 8.273 11.841 22.456 28.861 Mittelklasse 335 1.211 2.512 4.945 5.941 Obere Mittelkl. 0 33 171 1.315 2.321 Oberklasse 1.300 2.857 4.087 6.324 7.350 Mini/Groß-Van 449 843 1.389 2.515 3.012 Nutzf./Uility 85 204 327 459 498 SUV 911 1.338 2.694 6.849 8.288 Sportwagen 409 824 1.010 1.248 1.460 Geländewagen 88 722 2.427 3.883 4.604 Sonstige 2.325 2.379 4.341 10.614 11.220 Zusammen 23.913 36.833 54.997 98.280 122.112 Davon Autos nur mit Akku… 18.948 25.502 34.022 53.861 68.732 ..und Hybrid/Plug-in-Hybride 4.965 11.331 20.975 44.419 53.380

*vorläufige Schätzungen **vorläufige Schätzungen. Bezugszeitraum bis einschließlich Juli 2018 Quelle: Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW)

Ordentliche Zuwächse also, wie man sieht. Dennoch kommt der Eindruck auf, dass es trotz des in den Medien dominanten Umweltgedankens irgendeine Bremse geben muss, die die Zuwachskurve hemmt. Welche die sein könnte, hat die Universität im dänischen Aarhus im Frühjahr untersucht, indem sie Forscher als einfache Kunden in die Autohäuser ausschwärmen ließ, die sich nach batteriebetriebenen Fahrzeugen erkundigten. Ergebnis: Bei 126 solchen Besuchen in 15 Städten der fünf skandinavischen Staaten Dänemark, Norwegen, Finnland, Schweden und Island hörten sie von Verkäufern in 92 Fällen abwertende Urteile oder bekamen falsche und negative Auskünfte. Mehr als drei Viertel erwähnten Elektrofahrzeuge ihrer eigenen Marke nicht. Erst als die vermeintlichen Kunden danach fragten, informierten sie über diese Autos. Zumeist aber widerwillig und wenn ja, dann abfällig. Generell fiel in der dänischen Studie auf, dass ein eigentlich zentraler Faktor für die Kaufentscheidung eine erstaunlich kleine Rolle spielt: die Umwelt. Nur gelegentlich nannten Leute, die sich bereits früh für ein Elektroauto entschieden haben, die Sorge um Klima und Luftqualität als Kaufgrund. Viel wichtiger sei hingegen, dass es für den bevorstehenden Kauf oder den Besitz eines Elektroautos Beifall von Freunden oder Kollegen gebe, wodurch das eigene Ansehen und damit der soziale Status steige.