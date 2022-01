Size matters electric

Von der CES 2022 hatte sich General Motors trotz der Keynote-Ansprache von CEO Mary Barra wegen der anhaltenden Pandemie kurzfristig abgemeldet. So wurde der Pick-Up-Bestseller Chevrolet Silverado als neues Elektromodell virtuell aus der Firmenzentrale in Detroit und nicht live in Las Vegas der Öffentlichkeit vorgestellt.