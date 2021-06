Hoch zu Ross

Während alle Welt auf Plug-In-Hybriden und Elektroautos setzt, scheint der frisch überarbeitete SsangYong Rexton das Relikt einer fast vergessenen Zeit. Dabei jedoch nicht vergessen, dass der Rexton ein richtig klasse Geländewagen ist, der einiges aushält.

Optisch hat sich ein bisschen etwas getan, doch der Rexton ist auch mit dem edleren Gesicht als echter Kraxler zu erkennen. Groß, hoch, viel Platz, jede Menge Bodenfreiheit und 3,5 Tonnen Anhängelast - das strahlen die Offroadfans. Die Fans der koreanischen G-Klasse müssen sehr tierlieb sein und insbesondere ein Herz für Pferde haben, denn die Verantwortlichen legen immer wieder besonders großen Wert darauf, dass die Anhängelast von 3,5 Tonnen einer der wichtigsten Kaufgründe ist. Dabei braucht es keine Hängerkupplung, um vom SsangYong Rexton begeistert zu sein, denn er ist ein Auto, mit dem man sich wirklich im Straßenverkehr abheben kann. Viele dieser charakterstarken Autos gibt es nicht mehr, denn der Land Rover Defender ist mittlerweile eher ein realer Discovery geworden und die Mercedes G-Klasse hält sich nicht nur wegen ihrer Preisstruktur in völlig anderen Regionen auf. Bleibt allenfalls noch der Jeep Wrangler oder den Toyota Land Cruiser - doch so viel Geländewagen für so wenig Geld bietet mit Premiumanspruch wohl niemand.

Mit der Modellpflege gab es eine leichte Auffrischung für den Antrieb, denn der 2,2 Liter große Commonrail-Diesel leistet nunmehr 149 kW / 202 PS und ein maximales Drehmoment von 441 Nm. Klar würde dem 4,85 Meter langen Bergsteiger ein weich säuselnder Sechszylinder-Selbstzünder besser stehen, doch das 2,2 Liter große Zylinderquartett ist alles andere als Fehlbesetzung auch wenn er leiser und laufruhiger sein könnte. Das maximale Drehmoment liegt bei bereits niedrigen 1.600 Touren an und die neue Achtstufenautomatik tut ihr übriges, damit es kraftvoll und gleichermaßen entspannt bergan oder einfach nur geradeaus geht. Die Höchstgeschwindigkeit geht mit 184 km/h ebenso in Ordnung wie der Normverbrauch mit 8,2 Liter Diesel auf 100 Kilometern.

Im Fahrbetrieb macht der SsangYong Rexton keinen Hehl daraus, dass es sich um einen echten Geländewagen mit rustikalem Leiterrahmen handelt, denn die Abstimmung von Federn und Dämpfern ist straff bis hölzern. Daher sollte man sich gut überlegen, ob der optionale 20-Zoll-Radsatz der edlen Ausstattungsvarianten die rechte Wahl ist. Mit den serienmäßigen 18-Zöllern ist das Paket stramm genug, als dass man auf den verbliebenen Restkomfort verzichten möchte. Ungewöhnlich und alles andere zeitgemäß: der Allradantrieb lässt sich über einen Drehschalter am Mitteltunnel zu- und wieder abschalten. Das sollte in der heutigen Zeit automatisch und gegebenenfalls in Abstimmung vom Fahrprogramm arbeiten. Für einen echten Geländewagen typisch: die Geländeuntersetzung, wenn es im harten Offroadeinsatz einmal besonders schwierig werden sollte.

Innen ist der SsangYong Rexton chic und gut verarbeitet. Die ein oder andere Ziernaht auf den elektrischen Ledersitzen erscheint für einen Geländewagen ohne Luxusanspruch etwas ambitioniert, doch man sitzt bequem und das Platzangebot ist vorn wie hinten allemal sehr ordentlich. Für 900 Euro Aufpreis ist der Koreaner mit einer dritten Sitzreihe zu bekommen. Wird die dritte Sitzreihe nicht gebraucht, stehen mehr als stattliche 820 Liter an Laderaum zur Verfügung, die sich durch Umlegen der Fondsitze auf 1.977 Liter erweitern lassen.

Wieviel Ausstattung es sein soll, entscheidet die Rexton-Variante. Los geht es beim Cyrstal für 42.990 Euro. Deutlich größerer Beliebtheit dürften sich die Versionen Quartz und Sapphire für 47.590 oder 52.990 Euro erfreuen, die jedoch beide noch einige Wünsche offenlassen. Recht teuer bleibt jedoch das Elegance-Paket, das für 4.000 Euro extra Details eine Volllederausstattung, eine 360-Grad-Kamera und eine elektrische Heckklappe bietet. Gerade die sollte für alle Modelle ebenso serienmäßig sein wie die neuen Fahrerassistenzsysteme. Für alle Versionen an Bord: eine Fünfjahresgarantie bis 150.000 Kilometer mit entsprechendem Mobilitätspaket.