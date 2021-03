Starker Strom

Nicht erst seit dem Batteryday ist es kein Geheimnis, dass der Volkswagen Konzern sich in den kommenden Jahren nahezu komplett auf die Elektromobilität stürzen will. ID 3 und ID 4 waren erst den Anfang, denn die Familie wächst und gedeiht in den nächsten Jahren prächtig - mit dem ID. Buzz an der Spitze des Portfolios.