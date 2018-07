Die Vision lautet, dass das Taxi von morgen durch die Luft fliegen kann. Und immer mehr Konzerne und Start-ups arbeiten daran, diesen langgehegten Plan aus zahlreichen Science-Fiction-Filmen Wirklichkeit werden zu lassen. Nach und nach kündigten Boeing, Airbus, Uber und auch Autobauer wie Volkswagen und Porsche an, Fluggeräte für den Stadtverkehr zu entwickeln. Als Vorreiter gelten zwei bisher weitgehend unbekannte Unternehmen aus Deutschland: die beiden Start-ups Volocopter und die bayerische Lilium GmbH. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder am Dienstag bei einem Besuch der Ausstellung "Flugtaxi und elektrisches Fliegen der Zukunft" im Hofgarten der Bayerischen Staatskanzlei: "Da gibt es ganz große Möglichkeiten weltweit. Das sieht man daran, dass die ganzen Firmen, die bei uns schon sind, internationales Kapital gesammelt haben - weniger deutsches, internationales - und entscheiden sich für den Standort Bayern. Wenn wir es klug angehen, dann ist bei dem Thema Luftmobilität eine ganz neue Epoche möglich, auch von Arbeitsplätzen in der Zukunft. Und das möchte ich gerne in Bayern haben." Zu sehen gab es für den CSU-Politiker am Dienstag in München bemannte und unbemannten Flugsysteme: darunter ein Flugtaxi und Flugtaxi-Simulator, ein Kleinflugzeug mit extrem leistungsfähigen Elektromotoren sowie elektrisch angetriebene Profi-Drohnen, die sich bereits im Einsatz beispielsweise bei der Bahn oder Polizei befinden. Aber fest steht auch, dass die Lufttaxis zunächst nichts für jedermann sein werden. Denn Experten schätzen die Kosten auf 250.000 bis 500.000 Euro pro Flieger.