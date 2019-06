Am kommenden Wochenende brauchen Autofahrer in Deutschland wieder viel Geduld - oder einen guten Plan. Der ADAC rechnet insbesondere auf den Autobahnen Richtung Nord- und Ostsee sowie in Richtung Süden mit kilometerlangen Staus. Am verlängerten Pfingstwochenende machen sich demnach vor allem in Berlin, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen Kurzurlauber und Ausflügler auf den Weg.

Höchstes Staurisiko am Freitag und Samstag

Besonders am Freitagnachmittag und am Samstag sei Geduld gefragt, so der ADAC am Dienstag in einer ersten Stauprognose. Eng werde es vermutlich vor allem in den Ballungszentren um Köln, Berlin und Hamburg sowie auf allen Autobahnen in Richtung Nord- und Ostsee. Verstopfte Straßen dürfte es aber auch im Süden geben. In Baden-Württemberg und Bayern starten die Schüler in zweiwöchige Pfingstferien. Damit sind Staus rund um Nürnberg, München und Stuttgart vorprogrammiert. Auch auf den Autobahnen in Italien, Österreich, der Schweiz und Kroatien brauchen Kurzurlauber starke Nerven.

ADAC-Stauprognose: Hier wird es Pfingsten richtig eng

A1: Hamburg - Bremen - Dortmund - Köln

Hamburg - Bremen - Dortmund - Köln A1/A3/A4: Kölner Ring

Kölner Ring A2: Oberhausen - Dortmund - Hannover - Berlin

Oberhausen - Dortmund - Hannover - Berlin A3: Oberhausen - Frankfurt - Würzburg - Nürnberg - Passau

Oberhausen - Frankfurt - Würzburg - Nürnberg - Passau A4: Kirchheimer Dreieck - Erfurt - Dresden

Kirchheimer Dreieck - Erfurt - Dresden A5: Hattenbacher Dreieck - Frankfurt - Karlsruhe - Basel

Hattenbacher Dreieck - Frankfurt - Karlsruhe - Basel A6: Kaiserslautern - Mannheim - Heilbronn - Nürnberg

Kaiserslautern - Mannheim - Heilbronn - Nürnberg A7: Hamburg - Flensburg

Hamburg - Flensburg A7: Hamburg - Hannover - Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte

Hamburg - Hannover - Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte A8: Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg

Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg A9: Berlin - Nürnberg - München

Berlin - Nürnberg - München A10: Berliner Ring

Berliner Ring A61: Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen

Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen A81: Stuttgart - Singen

Stuttgart - Singen A 93: Inntaldreieck – Kufstein

Inntaldreieck – Kufstein A 95/B 2: München – Garmisch-Partenkirchen

München – Garmisch-Partenkirchen A 99: Umfahrung München

ADAC-Tipp: Abends fahren, schont die Nerven

Autofahrern, die dem Stress im Stau entfliehen wollen, rät der ADAC zu einem flexiblen Zeitmanagement. Wer es vermeiden kann, am Freitagnachmittag oder Samstag (Vormittag bzw. früher Nachmittag) zu starten, sollte auf Freitagabend oder die Mittagsstunden des Samstags ausweichen. Weitgehend freie Fahrt prognostizieren die Stauexperten des ADAC für den Pfingstsonntag. Lebhaften Heimreiseverkehr soll es am Pfingstmontag, aber auch noch am Dienstag, jeweils in den Nachmittagsstunden geben.

Quelle: ADAC