Pininfarina hat Ikonen der Automobilgeschichte entworfen, doch nun hat das Designbüro gemeinsam mit dem Landmaschinenspezialisten New Holland Agriculture das Konzept eines Spezial-Traktors vorgestellt. Straddle Tractor Concept sieht nicht nur außergewöhnlich aus, er ist auch eine besondere Maschine. Der Trecker soll in Weinbergen eingesetzt werden. Das heißt, es ist kein Ernter für große Wein-Farmen, die Maschine soll beim Anbau von Edelgewächsen in steilen Lagen verwendet werden. Erntemaschinen für Wein werden weltweit eingesetzt, doch in steilen Lagen ist das bislang schwierig. Es gibt mehrere Herausforderungen, neben den Höhenunterschieden macht sich der enge Abstand der Weinstöcke bemerkbar. Und anders als in einer Farm folgen die Reihen der Rebstöcke dem Höhenprofil, die Wege schlängeln sich und verlaufen nicht schnurgerade. Also wird hier nach wie vor auf Handarbeit gesetzt, auf Dauer wird es aber immer schwerer, Saisonkräfte für die Lese zu gewinnen.

Ernter für das schwierige Gelände

New Holland sagt, dass der Straddle für den Einsatz in den Hängen von Weinbergen von der Champagne bis zum Burgund konzipiert wurde. Hier betragen die Abstände zwischen den Reihen der Stöcke kaum mehr als 1,5 Meter. Dazu müssen hohe Steigungen bewältigt werden. Großer Wert wurde daher auf eine perfekte Rundumsicht gelegt. Die Form des Glashauses ist von einer Champagnerflöte - hoch, oben breit und unten spitz zulaufend - abgeleitet. Die runde Form ist neu für New Holland. Der Innenraum wirkt dank der großen Einzeltür und des drehbaren Sitzes sehr komfortabel. Dazu führt die Verwendung von Holz zu einer luxuriösen Ausstrahlung. Der Fahrersitz wird von Holzverkleidungen umgeben, die an Weinfässer erinnern sollen. Damit er den Blick zum Boden nicht verstellt, ist der Screen mit den Bedienelementen unter dem Dach angebracht. Wenn es die Lage zulässt, kann sich der Straddle aufspreizen und seine Räder ausfahren, dann überspannt er mehrere Reihen von Weinstöcken. Carlo Lambro, Präsident der Marke New Holland, sagte: "Unser bahnbrechendes Straddle-Traktor-Konzept bietet einen Blick in die Zukunft, den Premium-Winzer mit schmalen, hochwertigen Weinbergen anstreben können."