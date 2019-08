E-Scooter sind und bleiben ein umstrittenes Verkehrsmittel. In vielen deutschen Städten sind die elektrischen Tretroller mittlerweile verfügbar und gehören zum Stadtbild – nicht immer in positiver Hinsicht. Viele Passanten nehmen die Roller, die auf Gehwegen umherstehen, eher als störend wahr. Immer wieder wird zudem auf das Sicherheitsrisiko, das E-Scooter im Straßenverkehr darstellen können, verwiesen. Und auch der Nutzen für die Umwelt ist umstritten, wie eine Studie von Wissenschaftlern der North Carolina State University zeigt.

E-Scooter: Hoher CO2-Ausstoß in der Herstellung

In der Untersuchung, die Anfang August im Fachjournal "Environmental Research Letter" veröffentlicht wurde, beschäftigten sich die Autoren mit dem CO2-Ausstoß der Scooter im Vergleich zu anderen gängigen Verkehrsmitteln. Dabei wurde nicht nur analysiert, wie viele Emissionen bei den Fahrten produziert werden, sondern auch, wie sich beispielsweise die Herstellung und Instandhaltung auf die CO2-Bilanz auswirken – ein sogenanntes "Life-Cycle Assessment". Dabei kamen die E-Scooter nicht gut weg.

Die Roller erwiesen sich nämlich als weniger umweltfreundlich als gemeinhin angenommen wird. Zwar ist die Fahrt an sich emissionsfrei. Der Strom zum Laden der Roller verbraucht etwas CO2, der Löwenanteil aber entfällt auf die Herstellung. 50 Prozent der Emissionen entstehen durch die verwendeten Rohstoffe, den Herstellungsprozess und den Transport der Roller, die meist in China produziert werden, an ihren eigentlichen Einsatzort. Viel CO2 wird außerdem durch die Fahrten, bei denen quer durch die Stadt E-Scooter nachts eingesammelt und zu Ladestationen gebracht werden. Verglichen mit anderen Fahrzeugen haben E-Scooter zudem eine sehr kurze Lebenszeit (theoretisch zwei Jahre).

E-Scooter-Fahren erzeugt mehr CO2 als Busfahren

In der Gesamtschau erzeugt ein E-Scooter laut der Studie mehr CO2 pro Meile als ein gut besetzter Dieselbus. Immerhin werden aber nur halb so viele Treibhausgase produziert als bei Autos. Dennoch kommen die Forscher zu dem Schluss, dass das E-Scooter-Fahren in den meisten Fällen die umweltschädlichere Variante ist. Sie befragten nämlich E-Scooter-Fahrer in der Stadt Raleigh in North Carolina nach ihren konkreten Nutzungssituationen und -motiven.

Die Umfrage ergab, dass nur 34 Prozent das Auto genommen hätten, wären sie nicht mit dem Scooter unterwegs gewesen. Zwei Drittel hätten also statt des Rollers im Normalfall eine umweltfreundliche Variante der Fortbewegung gewählt – sei es der Bus, das Fahrrad und das Zufußgehen. 7 Prozent wären sogar einfach zu Hause geblieben.

Quellen: Studie "Are e-scooters polluters? The environmental impacts of shared dockless electric scooters" / "Heise"