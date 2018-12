Wäre es nicht so gefährlich gewesen, man könnte den Vorfall, der sich am vergangenen Wochenende auf einem Highway in Kalifornien ereignete, auch für eine Werbeaktion des Technik-Unternehmens Tesla halten. War es aber nicht. Und so dürfte das Geschehene zumindest unter Polizisten der knapp 80.000-Einwohner-Stadt Redwood City noch länger Gesprächsthema bleiben.

Was war passiert? Wie unter anderem die "Los Angeles Times" berichtet, war der Besatzung eines Streifenwagens nachts gegen 3.30 Uhr ein Fahrzeug aufgefallen, das mit konstanten 70 Meilen pro Stunde - also rund 112 Stundenkilometern - vor sich hin fuhr. Die Beamten überholten den Pkw vom Typ Tesla Model 3 - und trauten ihren Augen nicht: Der Fahrer hielt im Innern ein Nickerchen, bei voller Fahrt.

Polizisten machen sich Technikausstattung des Teslas zunutze

Die Polizisten drosselten ihr Tempo, scherten hinter dem Fahrzeug, das sie im Autopilot-Modus wähnten, ein und versuchten mit Blaulicht und Sirene auf sich aufmerksam zu machen. Ohne Erfolg. Der Tesla brauste unbeeindruckt weiter, der Fahrer wachte nicht auf. Die Beamten mussten sich etwas einfallen lassen.

Demnach riefen sie zunächst Verstärkung, um den nachfolgenden Verkehr abzubremsen und auf Abstand zu halten. Sie selbst setzten ihr Fahrzeug direkt vor den Tesla, verlangsamten nach und nach ihr Tempo und machten sich mit diesem Manöver die technische Ausstattung des Autos zunutze. So verfügen Tesla-Modelle über verschiedene Hilfsmittel, die autonomes Fahren ermöglichen. Unter anderem auch Kameras, die den Abstand zum vorausfahrenden Verkehr berechnen und im Falle einer drohenden Kollision eine Bremsung einleiten. Indem die Polizisten also schrittweise langsamer fuhren, zwangen sie auch den Tesla die Geschwindigkeit zu drosseln. Mit Erfolg: Nach einigen Kilometern sei es den Beamten gelungen, den Wagen ganz zu stoppen, schreibt die "Los Angeles Times".

Fahrer schlief auch noch, als er schon stand

Der Tesla-Fahrer bekam davon übrigens nichts mit. Dem Bericht zufolge schlief der Mann auch da noch weiter, als sein Auto längst stillstand. Erst als die Polizisten gegen die Fahrerscheibe klopften, sei er aufgewacht. Weil sich im Anschluss Hinweise auf Drogenkonsum ergaben, kam der Fahrer zunächst in ein Gefängnis.

Immerhin: Er weiß jetzt, dass seine Assistenzsysteme funktionieren.

Quelle: "Los Angeles Times"